Fransa’da kuş gribi tehlikesi büyüyor

Fransa’da kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı önlem amacıyla 600 bin kümes hayvanı daha itlaf edilecek.

Fransa Tarım Bakanı Stephane Le Foll, France Bleu radyo kanalına yaptığı açıklamada, kuş gribi nedeniyle çoğunluğu kaz ciğeri üretiminin yoğunlaştığı ülkenin güneybatısındaki Landes bölgesinde yaklaşık 600 bin kümes hayvanının daha itlaf edileceğini söyledi.

Daha önce o bölgenin doğusunda itlafların gerçekleştirildiğini anımsatan Le Foll, bölgedeki bütün hayvanların itlafının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Fransa Kaz Ciğeri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Marie-Pierre Pe, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının yaklaşık 3 milyon 300 bine ulaştığını bildirmişti.

Tarım Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında risk teşkil eden kasaba sayısının 463’e çıktığını açıklamıştı.

Fransa ve Macaristan, AB ülkeleri içinde kuş gribinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Kaz ciğeri üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer alan Fransa’da kuş gribinin zararının 120 milyon avroyu bulması bekleniyor.