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H7N9 kuş gribi virüsüne karşı geliştirilen aşı, klinik test aşamasına geldi

H7N9 kuş gribi virüsüne karşı geliştirilen aşı, klinik test aşamasına geldi Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Çin’de aralık ayından bu yana 106 kişinin ölümüne neden olan kuş gribine karşı aşı üretildiği, klinik test aşamasına gelindiği açıklandı. Çin‘de son üç ayda 106 kişinin ölümüne neden olan H7N9 virüsüne karşı aşı üretildiği, klinik test aşamasına gelindiği bildirildi. Beijing Tiantan Biological Products Co. adlı firmanın ürettiği dört çeşit kuş gribi aşısının klinik testlerine başlanacak. Çin Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan aşılar, testlerin tamamlanması ve seri üretiminin yapılabilmesi için gerekli sertifikaların alınmasının ardından piyasaya sürülecek.

Ülkede başka ilaç firmalarının da kuş gribi aşısı geliştirmek için çalışmalar yaptığı belirtildi. Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, geçen aralık ayından bu yana virüs salgını nedeniyle 106 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 359 kişinin tedavi gördüğünü açıklamıştı. Sağlık makamları, salgın tehlikesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde kanatlı hayvan ticaretini yasaklamıştı.

Uzmanlar, H7N9 virüsünün hayvandan insana geçtiğini ancak insandan insana bulaşmasının mümkün olmadığını vurguluyor. Kuş gribinin görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınmasına rağmen hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara göre daha hızlı salgına dönüşüyor. Çin’de H7N9 virüsü, ilk defa Mart 2013’te görülmüştü.

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