Hekim-hasta ilişkilerinde ve tedavi uyumunda nörobilimin etkisi…

Nörobilim, çok geniş kapsamlı multidisipliner bir uzmanlık alanı. Nörobilim beynimizin yapısını ve fonksiyonlarını, sinir sisitemini ve çevre ile etkileşimini, bilişsel işlevleri incelerken aynı zamanda nöroloji, psikiyatri, psikoloji, biyokimya, bilgisayar mühendisliği, matematik, genetik, dil bilimi gibi birçok alanla işbirliği içerisinde çalışıyor. Nörobilim çalışmalarından elde edilen verilerden ekonomi, finans, eğitim gibi birçok alanda yararlanıyoruz. Nörobilim alanında yapılan çalışmalar, öncelikle mental hastalıkların tanısı ve gelecekteki tedavi yöntemlerine ışık tutuyor.

Son yıllarda yapılan nörobilim çalışmaları; yaptıklarımızın, düşündüklerimizin, hissettiklerimizin, kararlarımızın çoğunun bilincimizin dışında gerçekleştiğini gösterdi. Beynin işleyişi içerisinde en küçük rol, bilince ait olanı ve saniyeler içerisinde verdiğimiz kararlar, bazı durumlarda aylar süren mantıksal analizler sonucunda ulaştığımız kararlardan farklı değil. Hepimiz için, her çeşit iletişimde anlık hükümler ve ilk izlenimler önemli bir yer tutuyor ve duygularımızla anlık yargılara sahip oluyoruz.

Evrimsel süreç içerisinde, insanoğlunun uyum yeteneğinin ve hayatta kalma şansının yüksek olmasını sağlayan bu anlık kararları etkileyen en önemli faktör ise duygular.

Doktor hasta ilişkilerinde de durum pek farklı değil. Eğer uğraştığınız konu insan sağlığı ise hastaların duygulardan oluşan varlıklar olduğunu akılda tutmak gerekiyor.

Teknolojinin altın çağının yaşandığı günümüzde bile hala hastaların tedavi kararlarını, tedaviye uyumlarını ve doktorlara duydukları güveni yönlendiren en önemli etken, doktorların onlarla çok kısa bir süre içerisinde kurduğu iletişim şekli. Örneğin; doktorun kendileriyle konuşma tonu, göz teması kurması, doğru soruları sorması, onları dinlemesi, görüşme sırasında uygun ve anlaşılabilir açıklamalar yapması. Hastalar, onların bir olgu değil bir insan olduğunu bilen ve bunu hissettiren doktorlara güveniyorlar.

Son dönemde, bu alanda yapılan nörobilim çalışmalarının katlanarak arttığını görüyoruz. Hekimlerin hastalara empati ve şefkat göstermesi, hastaların beyninde güven ve umut ile ilgili mekanizmaları harekete geçiriyor. Hastaların hekimlerine güven duyması, hekimin onunla etkili İletişim kurması ise genel sağlık durumunu etkileyen en önemli faktörler olarak değerlendiriliyor. Hastalar hekimlerine güven duydukları zaman, tedaviye uyum ve tedavi başarısı da artıyor. Hastalar, hekimlerinin kendileri ile göz teması kurmasını istiyorlar. Hekimleri kendilerine dokunduğu zaman güven duygusu hissediyorlar.

Tedavinin gidişatı ile ilgili olumlu yorumlar almak hastaları ümitlendiriyor. Tüm bunlar tedavi sonuçlarını etkiliyor. Doktor hasta iletişiminde de herşey saniyeler içerisinde gelişir; hastaların ölçülü ve analitik davranacak, doktorun yaşadığı zaman baskısı, kurumsal koşulların getirdiği zorluklar hakkında fikir yürütecek, empati kuracak vakti yoktur.

Onların en derindeki arzusu her koşulda anlaşılmak, sevgi, şefkat ve güven duygusunu hissetmektir. Tedavi uyumu konusunda gerçekleştirilen çok sayıda çalışma hastaların %50’ye yakın bir kısmının ilaçlarını önerildiği şekilde kullanmadığını gösteriyor.

Hekim hasta iletişimi konusunda yapılan çalışmaların gösterdiği çarpıcı bir sonuç, psikolojik olarak aktive olan beyin bölgeleri, ilaç kullanıldığı zaman aktive olan beyin bölgeleri ile aynı. Ayrıca hekimin hasta ile kurduğu bağ ve hasta tatmini, plasebo etkisinden daha güçlü. Diğer önemli bir nokta hastalar sevdikleri doktorun önsöylediklerini yapıyorlar, tedavide sorun çıkarsa şikayetçi olmuyorlar.

Kıvılcım Kayabalı MD

SalesBrain Turkey Partner

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