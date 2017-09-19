Kolesterol yüksekliğinde sadece ilaç mı kullanılmalı? Diyet ve sporla düşmez mi?

‘Kolesterol yüksekliğinde mutlaka ilaç kullanmak gerekli mi? Diyet ve sporla düşmez mi?’ sorularının yanıtları ile ilgili bilgi veren Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Sinan Akıncı, kolesterol yüksekliği tedavisinde ilaçlar dışında diyet ve sporun etkileri ile ilgili bilimsel verileri analiz etti.

LDL kolesterolde her 40 mg/dl düşüşün kalp krizi riskini %27, tüm nedenlere bağlı ölümü %22 azalttığı gösterilmiştir. Peki, bu düşüşün mutlaka ilaç ile olması mı gerekiyor?

Diyet ve egzersizin kolesterol seviyesini düşürmede ve dolayısı ile kalp damar hastalıklarının önlenmesinde yeri çok önemlidir. Tüm hastaların ilaç başlanmadan önce veya ilaç tedavisi ile birlikte mutlaka diyet önerilerine uyması ve düzenli egzersiz yapmaları önerilmektedir.

Diyetimizdeki doymuş yağlar kolesterol düzeyini arttırmaktadırlar. Doymamış yağ asidi içeren bitkisel yağları tercih etmek kolesterol seviyesi üzerine olumlu etki göstermektedir. Daha çok gıda endüstrisinde kullanılan doymamış yağların işlenmesi ile elde edilen trans yağlar kalp damar hastalığı riskini çok arttırmakta ve tüketilmesi önerilmemektedir. Baklagiller, meyve, sebze ve tam tahıllı ürünler yüksek oranda lif içermekte ve kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olmaktadır.

Düzenli fiziksel aktivite kolesterol seviyeleri üzerine olumlu etki yapmaktadır. Bunun yanında şeker hastalığının, metabolizma bozukluklarının ve dolayısıyla kalp damar hastalıklarının önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Haftada 2,5-5 saat orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılması önerilmektedir.

Diyet ve egzersizin kolesterol seviyelerini düşürmesine rağmen bazı kişilerin bunlara ilave olarak kolesterol düşürücü ilaç kullanması gereklidir. Özellikle kalp damar hastalığı tanısı almış, ileri derece böbrek yetemezliği olan, şeker hastalığı olan veya 10 yıllık ölümcül kalp damar hastalığı riski %10 un üzerinde olan bireylerde ilaç tedavisi gereklidir.

Bu kişilerde kalp damar hastalığı ve buna ölüm riskini azaltmak için kolesterol seviyelerinin ilaç ile daha aşağı düzeyler çekilmesinin ölüm ve hastalık oranını belirgin olarak düşürdüğü yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Kalp ve damar hastalığı riski daha düşük olan bireylerde diyet ve egzersiz ile hedeflenen kolesterol düzeylerine ulaşılamazsa ilaç tedavisi eklenmesi kişinin risk durumuna göre düşünülebilir.

Sonuç olarak diyet ve egzersiz ile kolesterol düzeyleri düşmektedir ve bu önerilere herkesin uyması gereklidir. Bunlara uymanıza rağmen kolesterol hedef düzeylere ulaşmadı ise ilaç tedavisi gerekli olabilir.

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