Literatüre geçen hastalığını acile kaldırılınca öğrendi

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde “iç kanama” geçirdiği ve karın boşluğunun kanla dolduğu tespit edilen Akkaynak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki tetkiklerde ise kadında, anatomik olarak nadir görülen mideyi arkadan besleyen bir arter geçtiği ve burada kanama olduğu saptandı. Akkaynak’ı hayata döndüren doktorları, kadının dünya tıp literatürüne geçeceğine inanıyor.

Buca ilçesinde yaşayan ev kadını Meryem Akkaynak, 8 Şubat’ta arkadaşlarını evinde ağırladı. Ziyaret sonrası kusmaya başlayan 3 çocuk annesi Akkaynak, önce yemeği fazla kaçırdığını düşündü ancak daha sonra şiddetli karın ağrısı başladı. Kustuğu sırada baygınlık geçiren Akkaynak, eşi tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Erdinç Kamer, karın içinde kanaması olan Akkaynak’ı ameliyata aldıklarında dünyada ender görülen bir vakayla karşılaştıklarını anlattı.

Bunun nadir görülen bir vaka olduğunu vurgulayan Kamer, “Tanımız, kusmaya bağlı posterior gastrik arter kanaması. Buna bağlı da karın içi kanama. Yurtdışı literatürde 4 kez rastladık, Türkiye’de daha önce görmedik. Bu çok nadir görünen bir anomali. Söz konusu arter mideyi arkadan besleyen bir arter. Anatomik olarak nadir gözüküyor.” diye konuştu.

Doktorlar bilimsel yayın yapacak

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Er de, nadir görülen bu durumla ilgili bilimsel yayın yapılacağını ve vakanın dünya tıp literatürüne geçeceğine inandıklarını ifade etti.

“Ölümden döndüm”