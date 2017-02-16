Literatüre geçen hastalığını acile kaldırılınca öğrendi

İzmir’de kusma sonrası şiddetli karın ağrısı gelişen ve acil servise kaldırılan kadında, dünyada bugüne kadar 4 kez rapor edilen damar anomalisi bulunduğu tespit edildi. Doktorların dikkati sayesinde hemen ameliyata alınan kadın, yerinde müdahale sonrası yeniden sağlığına kavuştu.
Buca ilçesinde yaşayan ev kadını Meryem Akkaynak, 8 Şubat’ta arkadaşlarını evinde ağırladı. Ziyaret sonrası kusmaya başlayan 3 çocuk annesi Akkaynak, önce yemeği fazla kaçırdığını düşündü ancak daha sonra şiddetli karın ağrısı başladı. Kustuğu sırada baygınlık geçiren Akkaynak, eşi tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk tetkiklerde “iç kanama” geçirdiği ve karın boşluğunun kanla dolduğu tespit edilen Akkaynak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki tetkiklerde ise kadında, anatomik olarak nadir görülen mideyi arkadan besleyen bir arter geçtiği ve burada kanama olduğu saptandı. Akkaynak’ı hayata döndüren doktorları, kadının dünya tıp literatürüne geçeceğine inanıyor.
“Yurt dışı literatürde 4 kez rastladık”
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Erdinç Kamer, karın içinde kanaması olan Akkaynak’ı ameliyata aldıklarında dünyada ender görülen bir vakayla karşılaştıklarını anlattı.
Bunun nadir görülen bir vaka olduğunu vurgulayan Kamer, “Tanımız, kusmaya bağlı posterior gastrik arter kanaması. Buna bağlı da karın içi kanama. Yurtdışı literatürde 4 kez rastladık, Türkiye’de daha önce görmedik. Bu çok nadir görünen bir anomali. Söz konusu arter mideyi arkadan besleyen bir arter. Anatomik olarak nadir gözüküyor.” diye konuştu.
Doktorlar bilimsel yayın yapacak
Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Er de, nadir görülen bu durumla ilgili bilimsel yayın yapılacağını ve vakanın dünya tıp literatürüne geçeceğine inandıklarını ifade etti.
“Ölümden döndüm”
Meryem Akkaynak ise arkadaşlarıyla çok mutlu bir gün geçirdiğini, misafirlerini uğurladıktan sonra saat 18.00 sıralarında aniden kusmaya başladığını söyledi.
“Yemeği fazla kaçırmış olabileceğini” düşündüğünü aktaran Akkaynak, “Önce kustum. Sonra daha önce hiç hissetmediğim bir karın ağrısı başladı. Otururken fenalaştım, bayıldım. Ayıldıktan sonra tekrar fenalaştım. Hastaneye kaldırmışlar, ameliyat odum. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların teşhisi, erken müdahalesi sayesinde kurtuldum. Mucize eseri yaşadığım için çok mutluyum.” diye konuştu.
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