Nadir görülen 7 bin hastalık tedavi bekliyor

Türkiye’de ve dünyada adını henüz adını duyurmamış binlerce hastalık, hastaları doktor doktor gezdiriyor ve kimi zaman yıllarca teşhis alamıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Doluca, dünyada 350 milyon kişiyi etkileyen bu hastalıklarla ilgili farkındalığın artması gerektiğini belirtti.

Adı hiç duyulmayan 7 bin hastalık, yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Yüzde 80’i genetik miras sonucu oluşan nadir hastalıklar, Türkiye’de her 16 kişiden birisinde görülüyor. Yıllarca teşhis konulması için doktor doktor koşan hastaya, ortalama 8 yıl sonra teşhis konulabiliyor.

ETKİLENENLERİN YÜZDE 50’Sİ ÇOCUK

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Doluca, kalp ve damar rahatsızlıkları, Alzheimer, kanser gibi yaygın hastalıkların aksine adı hiç duyulmayan 7 bin hastalık bulunduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Doluca, “Günümüze kadar kanser, kalp/damar hastalıkları gibi sık görülen hastalıklar ilaç firmalarının odağında olmaya devam etse de nadir hastalıklar son zamanlarda araştırma destekleri açısından ilgi uyandırmaya başladı. Bu hastalıklardan etkilenenlerinin yüzde 50’sini çocuklar oluşturuyor. Geç tanı ya da tedavi yöntemi olmayışından bu çocukların yüzde 30’u 5 yaşına gelemeden hayatını kaybediyor. Türkiye’de her 16 kişiden birinde nadir hastalık görülüyor” dedi.

NADİR HASTALIKLARDAN ETKİLENEN 350 MİLYON KİŞİ VAR

Türkiye’de nadir hastalıklardan etkilenen 5 milyon kişinin olduğunun tahmin edildiğini, dünya genelinde 350 milyon kişide de bu hastalıkların görüldüğünü aktaran Yrd. Doç. Dr. Doluca, tanının konulmasının 7 yılı aşan süreçler bulduğunu kaydetti. Hastaların tanı konulabilmesi için ortama 8 ayrı doktor dolaştığını belirten Yrd. Doç. Dr. Doluca, şunları söyledi:

“Yeni teknikler sayesinde yüzlerce nadir hastalık biyolojik testler sayesinde tanımlanabilir konuma geçti. Ancak daha birçoğu için hem tanı hem de tedavi sürecinde yeni yöntemler geliştirilmelidir. Bu süreçte, hastaların daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor. Nadir hastalıkların varlığı hakkında daha çok bilgilendirmek ve nadir hastalıklarla mücadele eden hastaları, yakınlarını ve bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla Türkiye’de bir Nadir Hastalık Farkındalık Platformu oluşturduk. Bu amaçla sosyal medyada kurduğumuz gruplar ve kısa bilgilendirici videolar ile nadir hastalıklar konusunda insanları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık çalışanlarını da nadir hastalıkları göz önüne alarak muayene etmeleri konusunda uyarmak, hastalara gerekli görürlerse doktorlarını bu konudaki şüphelerini de belirtmelerini tavsiye etmek isteriz.”