Radyologların maruz kaldığı aşırı iş yükü hastalık teşhisinde sorun yaratıyor

Hasta başına düşen radyolog sayısı düşük, yapılan tetkik sayısı yüksek! Türk Radyoloji Derneği, (TRD) yüz bin kişiye düşen radyolog sayısının Türkiye’de gelişmiş ülkelerin yarısı ya da üçte biri seviyesindeyken, MR tetkiklerinde dünya birincisi, BT tetkiklerinde de dünya sekizincisi durumunda olduğunu belirterek, bunun kalite sorunlarını beraberinde getirdiğini açıkladı. Öte yandan, radyologlara yönelik yapılan sorun tespit anketinin sonuçları da açıklandı. TRD tarafından organize edilen radyoloji alanında “Gereksiz tetkiklerin ve yoğunluğun getirdiği sorunlar” başlıklı arama toplantısı Ankara’da yapıldı.

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki cihaz sayısının OECD ortalamasının altında bulunduğu ve cihazların çok yoğun biçimde kullanıldığını vurguladı. Yüz bin kişiye düşen radyolog sayısının Türkiye’de 5 iken, Avusturya’da 17, Fransa’da 15, Almanya’da 11, İngiltere’de 7 olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, radyologların iş yükünün fazla olduğunu söyledi.

Radyolog ve cihaz sayısındaki düşüklüğe rağmen çok fazla sayıda tetkik yapıldığını belirten Prof. Dr. Kaya, şunları kaydetti: “Yapılan tetkiklere baktığımızda çok yüksek sayılarda tetkiklerin yapıldığı görülmektedir. MR tetkiklerinde 1000 kişiye düşen 133 tetkik sayısı ile dünyada ilk sırada yer almaktayız. BT tetkiklerinde ise 1000 kişiye düşen 161 tetkik sayısı ile dünya sekizincisi durumundayız.

Bir yandan nüfus başına düşen tetkik sayıları bu kadar yüksek iken diğer yandan da nüfus başına düşmekte olan radyoloji uzmanı sayısı da ciddi oranda düşük. Bu durum radyologların inanılmaz derecede bir iş yükü ile karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Bazı radyoloji uzmanları günde 200 yakın hasta fazla rapor yazmak zorunda kalıyorlar.”

Radyologlar tetkikleri yorumlamak için 1 dakika ayırabiliyor

TRD’ nin radyoloji uzmanlarının tetkik yoğunluğu ve özlük hakları ile ilgili neler düşündüğünü tespit etmek amacı ile yaptıkları anket ile ilgili açıklamalarda da bulunan Prof. Dr. Tamer Kaya, “Türk Radyoloji Derneği olarak bir anket yaptık, meslektaşlarımıza çalıştığınız yerde tomografi, MR, ultrason fark etmeksizin ne kadar tetkik yapıyorsanız bize bunun bilgisini verin dedik. 500’e yakın cevap geldi ve burada çıkan rakamlardan bazı meslektaşlarımızın bir günde 200’den fazla hastanın tetkikini okudukları ortaya çıktı.

Bu da mesai saatlerine böldüğümüz zaman bir MR’ı okumak için bir dakikalık bir zaman ayrılması anlamına geliyor. Tabii bu, hekimin yedi-sekiz saatlik çalışmasının tama yakınını film okuyarak geçirmesi ve hekimin gün içinde filme bakmanın dışında bir opsiyonunun olmaması durumunda geçerli” dedi.

Fazla tetkikin nedeni hasta talebi ve zamansızlık

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya, hasta memnuniyetinin temel alındığı sağlık sistemi nedeniyle gereksiz ve fazla tetkik sonucuna ulaşıldığını vurguladı. Yaptıkları analizde hastaların aşırı taleplerinin bu tetkiklerin istenmesine yol açtığını belirten Prof. Dr. Kaya, “Öyle hastaneler var ki, doktor görmeden doğrudan tetkike yönlendiren sistem kurulmuş” diye konuştu.

Klinik hekimlerin hastaları değerlendirmeye yeterince zaman ayıramaması nedeniyle de tetkike yönlendirmenin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Kaya, “Bu kısır döngünün kırılması, hastalarımıza gerçekten gerekli durumlarda tetkiklerin yapılmasının sağlanması ve verilen görüntüleme hizmetinin kalitesini olması gereken standartların altına düşürülmeden hizmete devam edilmesi gerekiyor.

Sonuçta hastalarımız çok memnun ama işin arka yüzünde kalite düşüyor, istediğimiz şekilde kontrol edemiyoruz. Kaliteyi kontrol edemeyince de hastanın hekime ulaşma şansı artarken, verilen hizmet kalitesi doğal olarak düşüyor” dedi.

Anket sonuçları:

Radyologlar hizmet alımının kaliteye etki ettiğini düşünüyor

TRD tarafından radyologlara yönelik yapılan ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi. Radyologlar dış hizmet alımının kalitesi konusunda olumsuz görüş bildirdi. Ankette, “Hizmet alımları verilen hizmetin kalitesini olumsuz etkilemektedir” önermesine 312 radyolog “evet” derken, sadece 32 radyolog “hayır” yanıtını verdi.

Ankette elde edilen bazı sonuçlar şöyle:

Tetkik için belirlenen birim fiyatlar yeterli: Evet: 31 – Hayır: 317

Radyolojik tetkiklerin gereğinden fazla istenmesinde hastaların beklentilerinin büyük rolü var: Evet: 268 – Hayır: 29

Radyolojik tetkikler için yeterli zaman ayırabildiğimi düşünüyorum: Evet:109 – Hayır:195

Sağlık hizmetlerinde ana kaygı hizmetin kalitesi üzerinde şekilleniyor: Evet:71 – Hayır:261

Mesleki sorunlarımda hastane ve bağlı olduğum kurumun üst idaresini yanımda görüyorum: Evet:73 – Hayır:216

Sorunun temel nedenleri: