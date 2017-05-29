Ramazan’da böbrek sağlığını korumak için su tüketimine dikkat!

Ramazan’ın yaz mevsimine denk gelmesiyle birlikte oruç tutanların günde 16 saati bulan susuz kalma durumu, bazı kişilerde ürolojik sorunlara ve böbrek sağlığının bozulmasına yol açabiliyor. Bu dönemde böbrek taşı oluşma riski de arttığı için sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketimine özen gösterilmesi gerekiyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, böbrek sağlığı için Ramazan ayına özel tavsiyelerde bulundu.

Oruç tutan böbrek hastaları için risk artıyor

Ramazan’da, özellikle sıcak havaların da etkisiyle susuz kalmak kaçınılmaz olmaktadır. Böbrekler için susuz kalması risklidir ve böbrek hastalarının bu ayda oruç tutarken özellikle daha dikkatli beslenmeleri gerekmektedir. Hasta, yakından takip eden doktoru ile görüşerek tavsiyeler almalıdır. Bu tür durumlarda önerilerin tamamı, içinde bulunulan duruma göre değişiklik gösterebilir. Sağlıklı insanların böbrekleri uzun süreler susuz kalmayı kaldırabilir. Ancak 16 saati geçen susuz kalma durumunda böbrek fonksiyonları düşük olan ya da sınırda olan hastalarda risk artmaktadır.

İftardan sonra bol bol sıvı tüketin

Böbrek rahatsızlığı bulunan hastaların çoğunluğunda susuz kalmaya bağlı böbrek yetmezliği riski vardır. İftardan sonra vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılamak biraz güç olsa da, ortalama 3 litre sıvı tüketmeye özen gösterilmelidir. Böbrek rahatsızlıkları susuz kalma nedeniyle böbrek yetmezliğine gidebilmektedir. Bu hastalara yapılan testler ile böbreklerin durumu belirlenir ve bazı konulara önem vererek hasta oruç tutabilir ancak düzenli ilaç kullanması gerekiyorsa kullanıma ara verilmemelidir. Ancak alması gereken sıvıyı karşılayabileceklerini düşünüyorlarsa oruç tutabilirler.

Sahura kalkmadan oruç tutmak böbrekleri zorluyor

Böbrek sağlığı için oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de iftarda ağır yemeklerden kaçınılmasıdır. Aşırı protein içeren gıdalar, çok tuzlu turşular ve salamura besinleri tüketmek böbreklere zarar verebilmektedir. Oruç tutarken yapılan en önemli hatalardan biri de sahura kalkılmamasıdır.

Sadece iftarda ve sonrasında yemek yiyip, sahura kalkmadan oruca başlamak sağlık açısından sakıncalı durumlar doğurabilmektedir. Sahura kalkmayan bir kişide vücudun susuz kalma süresi artmaktadır. Sıcak havada çok terleyen ve idrarla çok fazla tuz kaybeden böbrek hastaları bu gibi durumlarda ciddi sağlık sorunları yasayabilir.

Tuz tüketimi de önem taşıyor

Bir kişinin günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 5 gramdır. Oruç tutan kişilerin de iftar ve sahur arasında yedikleri yemeklerle birlikte 5 gram tuz tüketmeleri gerekmektedir. Ancak bu noktada önemli olan bir ayrıntı tuzu yeteri miktarda suyla almalarıdır. Bu nedenle oruç tutan bireylerin böbrek sağlıklarını korumaları adına iftar ve sahur arasındaki süre zarfında 2,5 – 3 litre su içmeleri önemlidir.