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Sağlıkta dönüşüm kapsamında aile hekimi sayısını 42 bine çıkacak

Sağlıkta dönüşüm kapsamında aile hekimi sayısını 42 bine çıkacak Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Sağlıkta dönüşümün ikinci fazı için çalışmalarını yürüten Sağlık Bakanlığı, 20 bin olan aile hekimi sayısını 42 bine çıkaracak ve 30 bin aile sağlığı elemanı daha istihdam edecek.

Aile hekimleriyle koordinasyon içerisinde çalışacak vaka takipçiliği sistemi de hayata geçirilecek. Buna göre, hastaneden randevu alan kişi gitmeden önce aranacak, şikayetleri sorulacak. Vatandaş hastaneye gittikten bir süre sonra sağlığının düzelip düzelmediği aranarak belirlenecek. Acil servise başvuru azaltmayı hedefleyen Bakanlık, bunun için yeşil alan (acil olmadığı halde acilde muayene olan ve ücret ödemek zorunda kalan kişilerin alındığı alan) hastalarına ayrı sekreterya kuracak. Bakanlık, yeni devreye sokacağı sağlıklı yaşam merkezleri ile de sigara ve obezite sorununa çözüm arayacak. Bakanlık hazırladığı yasa taslağı metninde sağlık çalışanlarına 5 yıla bir yıllık yıpranma hakkı düzenlemesine de yer verdi.


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