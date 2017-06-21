Seyahatte sindirim sisteminizi probiyotiklerle koruyun!

Seyahatlerde uzun süre hareketsiz kalınması ve sıvı tüketiminin azalması gibi faktörler sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden oluyor. Uzman hekimler, bu süreçte takviye probiyotiklerin kullanımının sindirim sistemini düzene sokmak için etkili bir çözüm olduğunu belirtiyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatile gidecek olanlar için seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri sindirim sistemi rahatsızlıkları büyük bir sorun oluşturabiliyor. Hem seyahat sırasında uzun süre hareketsiz kalmak hem de tatil sırasında yeni bir beslenme düzenine geçilmesi ve hava değişiklikleri gibi etkenler ishal, kabızlık, gaz ve şişkinliğe yol açıyor. Seyahatlerin eziyete dönüşmemesi için özellikle bu dönemlerde vücuda ek probiyotik takviyesi, sorunların azaltılmasına destek oluyor.

Rahat tatil için probiyotik…

Probiyotiklerin sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olduğunu belirten Gazi Üniveristesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, seyahate çıkan insanların beslenme alışkanlıklarının değişebildiğine ve bu değişikliğin bağırsaktaki yararlı bakterileri azaltabildiğine değindi. Probiyotiklerin bağırsak sistemindeki doğal dengenin korunmasına ve yenilenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Karakan, şunları belirtti: “Başta ishal olmak üzere birçok sindirim sistemi kaynaklı hastalıkta probiyotik kullanımının etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmış bulunuyor. Yapılan birçok çalışmanın, faydalı mikroorganizmaları içinde barındıran probiyotiklerin enfeksiyona bağlı ishalin tedavisine yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca antibiyotik kullanımına bağlı ishalin önlenmesinde probiyotik kullanımının yararlı olduğunu gösteren birçok çalışma da bulunuyor. Bu yüzden özellikle salgın hastalıklara kapı aralayan mevsim geçişlerinin yaşandığı ve tatil sezonunun gelmesiyle yeni beslenme düzenine geçiş, seyahat sırasında uzun süre hareketsiz kalmak gibi faktörlerin baş gösterdiği bu dönemde probiyotik kullanımına çok daha fazla ihtiyaç var.”

Prof. Dr. Tarkan Karakan, günümüzde kolaylıkla erişim sağlanan, etkisi kanıtlanmış, seyahatlerde taşıma ve kullanım kolaylığı olan formları da bulunan probiyotikleri düzenli olarak kullanmakta fayda olduğunu belirtti. Probiyotik kullanımının önemine değinen Karakan, “Tüm sindirim sistemi problemleri güvenli, kullanımı kolay ve etkisi test edilmiş probiyotik ürünlerin kullanımı ile kolaylıkla aşılabilir ve tatil sezonu çok daha sağlıklı ve direnci kuvvetli bir metabolizma ile geçirilebilir” dedi.