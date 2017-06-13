Sıcak ve nemli hava eklem ağrılarını tetikliyor

Sıcak havada vücudun sıvı dengesinin bozulması ve uzun süre hareketsiz kalmak; eklem ağrıları, kramplar ve hareket kısıtlılıklarına neden olabiliyor. Ancak uyku düzeninden, fiziksel aktivitelere kadar bazı önlemler alarak bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek mümkün. Memorial Wellness Manuel Tıp Uzmanı Dr. Metin Mutlu, sıcak ve nemli havada eklem sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Vücudunuzda tutulmalar yaşıyorsanız…

Hava sıcaklıkları ve nem oranının yüksek olduğu bu dönemlerde sabah tutulmaları veya oturduktan sonra ayağa kalkıldığında ağrılar görülebilir. Bu ağrılar genellikle uzun süre aynı pozisyonda oturmanın veya yatmanın vücudumuzda oluşturduğu baskının sonuçlarıdır. Bunların da asıl sebebi kas zayıflığı ve bağ dokularda bulunan bazı minerallerin eksikliğidir. Kasta meydana gelen ezilmeden ve kasın altındaki bağ dokunun kalite seviyesinin düşmeye başlamasından sonra bu ağrılar daha sık ortaya çıkmaktadır.

Klima havasına doğrudan maruz kalmayın

Sıcak havalarda klima kullanımı sonucu boyun, bel ve sırt ağrıları da sık görülmektedir.

Son derece sıcak olan dış ortamdan gelinip düşük ısı derecesindeki klimanın karşısına geçmek bu ağrıların kaçınılmaz hale gelmesine neden olmaktadır. Klimanın yönü değiştirilmeli, bu sırada vücudun ihtiyacı olan su tüketimine dikkat etmelidir.

Bilinçsizce ağrı kesiciye başvurmayın

Eklemlerdeki ağrılar o bölgedeki bası nedeniyle oluşan dolaşımsal bir sıkıntıya veya kas ezilmesine işaret ediyor olabilir. Bu durumda bilinçli şekilde yapılan masaj ve germe hareketleri ağrının azalmasında etkili olacaktır. Ülkemizde bilinçsiz ağrı kesici kullanımı oldukça yaygın bir eğilimdir. Ağrı durumunda tek çözüm olarak algılanan ağrı kesicilerle organlara aşırı yük bindirilmesi son derece yanlış bir uygulamadır.

Ağrıların önüne geçmek elinizde