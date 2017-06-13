Sıcak ve nemli hava eklem ağrılarını tetikliyor

Sıcak havada vücudun sıvı dengesinin bozulması ve uzun süre hareketsiz kalmak; eklem ağrıları, kramplar ve hareket kısıtlılıklarına neden olabiliyor. Ancak uyku düzeninden, fiziksel aktivitelere kadar bazı önlemler alarak bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek mümkün. Memorial Wellness Manuel Tıp Uzmanı Dr. Metin Mutlu, sıcak ve nemli havada eklem sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Vücudunuzda tutulmalar yaşıyorsanız…
Hava sıcaklıkları ve nem oranının yüksek olduğu bu dönemlerde sabah tutulmaları veya oturduktan sonra ayağa kalkıldığında ağrılar görülebilir. Bu ağrılar genellikle uzun süre aynı pozisyonda oturmanın veya yatmanın vücudumuzda oluşturduğu baskının sonuçlarıdır. Bunların da asıl sebebi kas zayıflığı ve bağ dokularda bulunan bazı minerallerin eksikliğidir. Kasta meydana gelen ezilmeden ve kasın altındaki bağ dokunun kalite seviyesinin düşmeye başlamasından sonra bu ağrılar daha sık ortaya çıkmaktadır.
Klima havasına doğrudan maruz kalmayın
Sıcak havalarda klima kullanımı sonucu boyun, bel ve sırt ağrıları da sık görülmektedir.
Son derece sıcak olan dış ortamdan gelinip düşük ısı derecesindeki klimanın karşısına geçmek bu ağrıların kaçınılmaz hale gelmesine neden olmaktadır. Klimanın yönü değiştirilmeli, bu sırada vücudun ihtiyacı olan su tüketimine dikkat etmelidir.
Bilinçsizce ağrı kesiciye başvurmayın
Eklemlerdeki ağrılar o bölgedeki bası nedeniyle oluşan dolaşımsal bir sıkıntıya veya kas ezilmesine işaret ediyor olabilir. Bu durumda bilinçli şekilde yapılan masaj ve germe hareketleri ağrının azalmasında etkili olacaktır. Ülkemizde bilinçsiz ağrı kesici kullanımı oldukça yaygın bir eğilimdir. Ağrı durumunda tek çözüm olarak algılanan ağrı kesicilerle organlara aşırı yük bindirilmesi son derece yanlış bir uygulamadır.
Kireçlenme ve eklem ağrılarını azaltmak için kasları güçlendiren egzersizler yapılmalı
Ağrıların önüne geçmek elinizde
- Özellikle sıcak havalarda vücudun daha çok ihtiyaç duyduğu su tüketiminin aksatılmaması önemlidir. Terleme ile kaybedilen sıvı miktarı vücudun ihtiyacına göre su içerek vücutta dengelenmelidir.
- Doğru ve dengeli beslenmenin yanı sıra alınacak B, C ve D vitaminleri kasların güçlenmesinde oldukça faydalı olacaktır.
- Sabahları yapılacak 10-15 dakikalık germe ve nefes egzersizleri hem daha esnek bir vücuda sahip olunmasını sağlayacak hem de olası ağrıların önüne geçilmesine imkan tanıyacaktır.
- Uyku düzeninin korunmasına da özen gösterilmelidir
- Ağrı durumunda, o bölgede fonksiyonel bir bozukluk yoksa bilinçli şekilde yapılan masaj ve yumuşak doku uygulamaları rahatlamaya yardımcıdır.
- Ağrının hangi bölgede olduğuna bağlı olarak, sıcak su torbası veya buz uygulanabilir.
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