İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün güzel bir uygulaması

Güzel uygulamalara elbette değinmek gerekiyor… Dün yani 10 Nisan 2017 pazartesi günü İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden bir doktor bir yardımcı sağlık elemanı Aile Sağlığı Merkezinde mesai saatlerimiz içinde ziyaretimize geldiler. Bizlere çalışma şartlarımız, müdürlüğün uygulamaları ile ilgili bir şikayetimiz bir rahatsızlığımızın olup olmadığını sordular… Önerilerimiz varsa alacaklarını ifade ederek bunları tek tek kaydettiler…

Sağlık Bakanlığı’nda 28 yıldır görev yapıyorum… Çalıştığım ilçenin en kıdemli hekimiyim… Çok değişik pozisyonlarda çalışmış müdür yardımcılığı yapmış bir hekimim… Böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaştığımı itiraf etmeliyim. Çok hoşuma gitti… Memnun oldum ve gelen arkadaşlarımıza da bu memnuniyetimi ifade ederek üst düzeyde görev yapan arkadaşlarımıza da bu memnuniyetimi iletmelerini rica ettim…

Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan saha koordinatörleri vardır. Onlar da sahada dolaşırlar ve aksayan konuları tespit ederek ya da personelin dilek ve temennilerini alarak üst düzeye iletirler. Bir bakıma kurumları dolaşmakta olan bu ekip saha koordinatörlerinin görevini yapıyordu ama daha mikro düzeyde aksayan ve şikayet konusu olan konuları not ediyorlardı. Saha koordinatörlerine göre daha ayrıntılı konulara da yönelmiş durumdalar.

Örneğin bu ziyaretle kurumlar arasındaki iletişimi de not ediyorlar. Yani Aile Sağlığı Merkezleri ile Toplum Sağlığı Merkezlerinin koordinasyonu nasıl… Merkezlerin sorunlarına çözüm bulunuyor mu? Yönetici konumundaki, kişiler görevlerinin bilincinde mi? Halk kurumlardan memnun mu? Çalışanlar çalışma şartlarından, fiziki şartlardan memnunlar mı? Vs. gibi… Hayret doğrusu nereden nereye geldik?

Vatandaşlarımızda tıpkı çalışanlar gibi Aile Sağlığı Merkezlerinin apartman altlarında ve geçici binalarda hizmet vermesine sıcak bakmıyorlar… Örneğin bizim ilçemizde geçici olarak kullanmakta olduğumuz Aile Sağlığı Merkezinin merkezden uzak ve bir binanın altında hizmet veriyor olması özelikle yaşlı hastalarımız tarafından şikayet konusu yapılıyor… Biz de onlara yeni binamızın yeri hazır… Projesi de çizilmiş birkaç yıla kadar yeni yerimize taşınacağız ve sizlerde bu sıkıntıdan kurtulacaksınız müjdesini veriyoruz…

Böyle güzel bir uygulamaya uzun yıllardır Bakanlıkta çalışmakta olan bir hekim olarak yeni rastlıyor olmak beni hem şaşırttı hem de ziyadesiyle memnun etti… Bu nedenle bu yazımda bahsetmek istedim… Tabi bu arada bazen Bakanlığın hatalı uygulamalarına değinmiyor da değilim… Geçmiş yazılarımı takip edenler ya da kısa bir araştırma yapıp eski yazılarımı okuyanlar bunu da göreceklerdir… İyiye iyi kötüye de kötü dememiz lazım… Gerçi eleştiri kültürü daha henüz ülkemizde yerli yerine oturmuş değil… Ama sıra ona da gelecek elbette…