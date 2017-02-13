İstanbul’un iki yakasına iki dev hastane yapılıyor ve Şişli Etfal Hastanesi taşınıyor

İstanbul iki ayrı yakasında iki büyük hastaneye daha kavuşuyor. Sancaktepe’de 2.5 yılda tamamlanan 400 yataklı hastane mart ayında hizmete açılacak. Şişli Etfal Hastanesi’nin taşınacağı Seyrantepe’deki 600 yataklı hastane de yıl sonunda teslim edilecek. Sağlık alanında dev projelerin ardı ardına açılışı yapılırken İstanbul’un iki yakasında yapımı devam eden iki dev hastane de önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Sancaktepe’de ihaleye çıktıktan sonra projelendirilmesinin ardından 2.5 yıl içinde inşası tamamlanan 400 yataklı hastane mart ayında personel atanmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İstanbul genelindeki hastanelerimizin yaklaşık 35 bin yatak kapasitesi var. Yeni yapılan hastane özellikle Çekmeköy, Sutltanbeyli hatta Şile’ye kadar uzanan hat içinde olması sebebiyle oldukça stratejik bir konumda. Sancaktepe, nüfusu en çok artan bölgelerden biri ve ilk kez bu bölge hastanesine kavuşuyor” diye konuştu.

Şişli Etfal Hastanesi’nin taşınacağı Seyrantepe’de inşası süren 600 yataklı hastane de yıl sonunda tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na devredilecek. TOKİ olarak son 4 yılda Sağlık Bakanlığı’na 266 hastane inşa ettiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, ”Bu hastaneler, 10 yataktan başlayıp, bin yatağa kadar ulaşıyor. Bu hastanelerden en önemlilerinden birisi de Seyrantepe Hastanesi. Şu anda hızla inşaatını sürdürdüğümüz hastaneyi eylül ayı içinde tamamlayarak Sağlık Bakanlığımıza devredeceğiz” dedi. Yapımına 2010’da başlanan hastane projesinin sözleşmesi, işi alan müteahhidin taahhüdü yerine getirememesi nedeniyle feshedilmiş, geçen yılın nisan ayında inşaatın kalan kısmı için ikmal ihalesi yapılmıştı.

İNŞAATIN YÜZDE 75.47’Sİ TAMAMLANDI

Seyrantepe’de 600 yataklı hastane inşaatının toplam kapalı alanı 176.596 m2. Hastaneye 91 bin 240 m2’lik arazi ayrıldı. 4 Ana Bloktan oluşan hastanenin 1 bağlantı bloğu bulunuyor. Modern tıp cihazlarıyla donatılacak hastanede A blok 19, B blok 10, C blok 12, D blok ise 4 kattan oluşuyor.

GÜNDE 5 BİN HASTAYA HİZMET

Sancaktepe’de yapılan ve modern tıp cihazlarıyla donatılan hastanede, 10 ameliyathane, 50 yoğun bakım ünitesi, 2 anjiyo odası, kadın doğum servisi ve acil servisi ile günde yaklaşık olarak 5 bin hastaya hizmet verilecek.(Sabah)