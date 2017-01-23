TUS soru modelleri ve yapısı tamamen değişecek

Sağlık Bakanlığı, 6 yıllık tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık için şart olan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) soru modellerini ve yapısını tamamen değiştirecek. Bakanlık, üniversiteler ve YÖK yetkililerinden oluşan Tıpta Uzmanlık Kurulu, gelenekselleşmiş TUS sorularını tamamen değiştirecek yeni bir model üzerinde çalışıyor. Mevcut sınavda, tıp alanının en ileri, en ayrıntılı ve milyonda bir görülen hastalıkları sorulurken, yeni sınav, genç uzmanların pratisyen hekimlerin günlük hayatta karşılaşabileceği konular üzerine yoğunlaşacak. Sınavda ayrıca bir hastalık tarif edilecek ve bu hastalık için uygun reçetenin hangisi olduğu sorulacak.

Örneğin, grip belirtileri gösteren bir hastaya antibiyotik içerikli bir reçeteyi yazan sınavda başarılı olamayacak. Türkiye’nin yaygın, diyabet, eklem ağrıları ve obezite gibi hastalıklarıyla hastanın takibinin nasıl yapılacağı da sınavda soru olarak öğrencilerin karşısına çıkacak. TUS sınavlarının içeriğini değiştiren Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM, bu şekilde, öğrencileri dershane kapılarından kurtarmayı da amaçlıyor.

Lütfi ERDOĞAN / HT