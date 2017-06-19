Türkiye uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisi! Bir yılda 580 kişi hayatını kaybetti

Ajans Press, BM Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Dairesi (UNODC) verilerini inceleyerek Türkiye ve Dünyanın uyuşturucu raporunu çıkardı. Ajans Press’in incelemesine göre dünyada yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’lik dilimi yani 250 milyon kişinin en az bir uyuşturucu madde kullandığı belirtildi. Dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler önceki yıllara kıyasla sabit kalarak 207 bin olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de artan uyuşturucu kullanımı tehlikeli boyutlara ulaştı. Sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı. 2015 yılı verilerine göre 580 kişi yüksek uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kullanıcı sayısının 183 milyon olduğu tahmin edilen esrar, dünya genelinde en yaygın kullanılan uyuşturucu olma özelliğini taşıyor. Amfetaminler ise en yaygın kullanılan ikinci uyuşturucu olma özelliğini taşırken geçtiğimiz yıllarda azalma eğilimi gösteren eroin son iki yılda Kuzey Amerika, Orta ve Batı Avrupa’da hızla tırmanışa geçti.

Türkiye’de her geçen yıl artan uyuşturucu kullanımı ise artık çok tehlikeli bir boyut almaya başladı. Sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı. 2015 yılı verilerine göre 580 kişi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdi. Sentetik uyuşturucunun en yaygın olarak kullanılanı bonzai olurken, bu uyuşturucunun ucuz ve temin edilebilir olması ölümlerin artmasındaki en büyük etken oldu.

Medyanın da gündeminden düşürmediği uyuşturucu kullanımı hakkında yılbaşından günümüze 39 bin 896 haber yansıması tespit edilirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 32 bin 379 oldu. Türkiye’de son yıllarda çok yaygın olarak kullanılan ve birçok insanın ölümüne neden olan bonzai hakkında ise son altı ayda 4 bin 889 haber yapıldı.