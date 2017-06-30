TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! Çok sayıda kontenjan boş kaldı!
Medikal Akademi
30 Haziran, 2017 | Kategori: Medyada Sağlık Haberleri
2017-TUS (İlkbahar Dönemi): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklandı!
2017 TUS (İlkbahar Dönemi) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran 2017 tarihinde saat 18:50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.
*Yerleştirme Sonuçları için tıklayın
*Sayısal Bilgiler
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