Vinç sağlık ocağına girdi: 1 ölü

İzmit’te bugün saat 14.30’da freni boşalan vinç Aile Sağlığı Merkezi’ne daldı. Kazada vinç sürücüsü 19 yaşındaki Ömer Coşkun olay yerinde yaşamını yitirirken, sağlık ocağına muayene olmak için gelen Nigar Nuhoğlu yaralandı.

Kaza bugün saat 14.30’da Gazenfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Daha önce de bir çok ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğu rampadan inen Ömer Coşkun yönetimindeki vinç, freninin boşalması sonucu Santral Aile Sağlık Merkezine daldı. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112’yi arayarak yardım istedi. Kaza nedeniyle Gazanfer Bilge Bulvarı ulaşıma kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada vinç sürücüsü Ömer Coşkun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Coşkun’un cesedi yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca sağlık ocağına muayene olmaya geldiği öğrenilen Nigar Nuhoğlu adlı bir kişi de yaralandı. Yaralanan Nuhoğlu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralanan Nuhoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)