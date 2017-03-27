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Yarısı insan yarısı domuz! Tüyler ürperten Kimera deneyi gerçek oldu

Yarısı insan yarısı domuz! Tüyler ürperten Kimera deneyi gerçek oldu Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Mitolojideki yaratıklar gerçek mi oluyor? Tüyler ürperten deney bilim kurgu filmlerini aratmadı. Bilim insanları, iki tane “insan- domuz” embriyosu oluşturup, onları birkaç hafta geliştirdikten sonra imha ettiler. Kaliforniya’daki Salk Enstitüsü’nde Amerikalı ve İspanyol araştırmacıların yürüttüğü tartışmalı deney hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, deneyde domuz embriyoları içine gelişen insan kök hücreleri konularak çok ilginç sonuçlar alındığını belirtti.

Domuz Embriyosuna İnsan Hücresi Konuldu

“Bu oluşum domuz embriyoları içine gelişen insan kök hücreleri konmasıyla gerçekleşti. Bilim insanları bu kombinasyonun, insan vücudu için organ gereksiniminde kullanılabilecek ve reddedilmeyecek organların oluşturulmasında kullanılabileceği umudunu taşıyorlardı. Farklı türlerden hücreler içeren hayvanlara “kimera” denmektedir. Kimera, Yunan mitolojisinde tek bir vücutta çeşitli canlıların kimi uzuvlarına sahip, ağzından ateş püskürten yaratık anlamına geliyor.

Bu tarz kombinasyonlar daha önceleri sıçan ve fareler arasında başarıyla uygulanmıştır ama insan organı oluşturmak için domuz gibi daha büyük hayvanlara ihtiyaç vardır. Bu durumun başarılması organ nakilleri için verici sorununu ortadan kaldıracaktır. Dünyada her 10 dakikada bir insan organ bekleyen hasta grubuna katılıyor ve istatistiklere göre her 22 dakikada bir kişi organ yokluğundan hayatını kaybediyor.

İnsan Benzeri Hayvanlar

Ancak bu gibi geliştirme programları amacından kolayca sapabilir. İnsan benzeri karakterler taşıyan hayvanların geliştirilmesi korkusu nedeniyle büyük etik tartışmalar da yapılmaktadır. 2015 yılından itibaren de Amerika‘da bu tarz insan-hayvan kombinasyonlarına kaynak oluşturulması askıya alındı. Bu tartışmalı deney özel bir vakıf tarafından finanse edildi. Nakil yapılacak kişiden alınan kök hücrelerin domuz embriyolarına enjekte edilmesiyle nakillerde sıklıkla yaşanan organın reddedilmesi sorununun asgariye indirileceği savunuluyor. Bu arada, California’daki Salk Enstitüsü, domuzlarda karaciğer, pankreas ve kalp oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Organ alınmadan önce hayvanın hayatına son veriliyor.”


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