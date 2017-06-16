Yazılım değişti, doktorlar e-reçete yazamaz oldu

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 2 büyük kamu hastanesi, hasta verilerinin girildiği yazılım programı için yeni bir şirketle anlaştı. Eski şirket binlerce hastanın verilerinin çok azını yeni firmayla paylaşınca doktorlar e-reçete yazamayacak hale geldi. İstanbul’da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Eski Gata) ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, mayıs ayı başında, hasta bilgilerinin girildiği Hastane bilgi Yönetim Sistemi’nde (HBYS) değişikliğe giderek yazılım konusunda başka bir şirketle anlaştı.

BİNLERCE HASTA MAĞDUR OLDU

Gazete Habertürk’ten Öznur Karslı’nın haberine göre; hastaların tıbbi işlemlerinin dijital ortamda muhafaza edilmesini sağlayan sistemdeki bu değişiklik, özellikle bağcılar Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde görevli doktor, personel ve binlerce hastayı mağdur etti. 1 milyona yakın nüfusu olan ve çevre ilçelerden de hastanın geldiği hastanede, hastalarla ilgili verilere ulaşılamaması, sistemin ağır olması nedeniyle kuyruklar oluştu, doktorlar e-reçete yazamaz hale geldi. Ortaya, doktorların hastaların geçmişini bilmemesinden kaynaklanan yeni MR ve tomografi talepleri çıktı. bilgilere ulaşılamamasının, eski şirketin sözleşme yapılan yeni şirketle verileri paylaşmamasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Habertürk’ün ulaştığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktor, “Yeni sistem sık sık hata veriyor, e-reçete yazamıyoruz. Hastalar uzun süreler bekliyor. Mayıstan önce hastalar için ne tür işlemler istemişiz, bunları çoğu zaman göremiyoruz. bu nedenle tomografi ve MR işlemlerini yeniden istiyoruz. İlk günlerde hastaların görevli bir doktor, “Yeni sistem sık sık hata veriyor, e-reçete yazamıyoruz.

Hastalar uzun süreler bekliyor. Mayıstan önce hastalar için ne tür işlemler istemişiz, bunları çoğu zaman göremiyoruz. Bu nedenle tomografi ve MR işlemlerini yeniden istiyoruz. İlk günlerde hastaların neredeyse %70’inin işlemini yapamadık. Hem hasta para ödüyor hem de SGK’ya ayrı bir yük biniyor. 2 aydan beri e-reçete oranımız &65’e düştü. Kâğıda da reçete yazıyoruz” dedi.

‘PROBLEM YOK, REKABET DEDİKODUSU’

Doktor, son dönemde iki şirket arasındaki sorunda anlaşmaya gidildiğini, eski şirketin kısmen de olsa hasta verilerini paylaştığını kaydetti. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir uzman doktor da hasta kayıt sisteminde hastaların özgeçmişlerine belirli tarihe kadar ulaşabildiklerini ifade etti. aynı sisteme geçen Fatih sultan Mehmet Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde de benzer sorunların yaşandığı öğrenildi. sağlık bakanlığı kaynakları, iddiaları yalanlayarak, “söylendiği gibi bir problem yok. Olay firmaların rekabetinin dedikodusu” açıklamasını yaptı.

BU PROGRAM EN GÜVENLİSİ

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Bilgehan Gültekin, “Önceki yazılım programı ile 1.5 yıl önce çalıştık. 8 yılda 4 yazılım firması değişti. Bu en güvenlisi. 1 Mayıs’ta geçtiğimiz programda mayıs sonunda çok büyük sorun yaşadık. Ancak şu an iyileştirmeler yapılıyor. Günde 7 bin muayenemiz oluyor, 3 bin hasta da acil servise geliyor. Programın hata oranı sıfır diyemeyiz ama şu anda yüzde 97 oranında çalışabiliyoruz. Personel ve hekimlere yönelik sık sık eğitimler veriliyor” dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez ise sistem değişikliğiyle ilgili “Hasta durumuna dair bazı bilgileri unutabilir. Hastalık özgeçmişini bilmeden hekim yanlışlıklar yapabilir, yanlış ilaç yazabilir, bu durum hastanın hayatına bile mal olabilir. Bu sistemlere hastanın genetik geçmişi de kaydedilir. Bunlar hayati bilgiler. Hasta kayıtlarının firmanın tekelinde olmadığı, hastanın kendisine ait olduğu belirtilmelidir. Sadece İstanbul’daki hastanelerde istenen MR sayısı düşünüldüğünde ciddi bir maliyet söz konusu” diye konuştu.