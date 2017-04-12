Yılın doktoru Bedri Bilge 51 yaşında hayatını kaybetti

Manisa’da 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli olan ve geçen 14 Mart Tıp Bayramı’nda ’Yılın Doktoru’ seçilen 51 yaşındaki Bedri Bilge, beyin kanamasından yaşamını yitirdi. 8 yılı 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde olmak üzere 25 yıldır Manisa’da görev yapan Dr. Bedri Bilge, geçen 1 Mart’ta kalp krizi geçirdi. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Bilge, burada yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşup, bir süre önce görevine döndü. Geçen 14 Mart Tıp Bayramı’nda ’Yılın Doktoru’ seçilen Bilge, 28 Mart’ta tekrar rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Bilge, kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından servise alınan Dr. Bilge, meslektaşlarının çabalarına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Soma maden faciasında ve Van depreminde kurtarma ekiplerinde yer alan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) de gönüllü olarak görev yapan Dr. Bilge’nin ölümü meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

SOMA’YA DA GİTMİŞTİ

Altın Ambulans 2017 Ödülleri’nde de aday gösterilen Dr. Bedri Bilge, Soma’da yaşanan maden faciası için bu yazıyı yazmıştı;

Kasvetli bir güne uyanmıştım. İçimde tarifi olmayan bir sıkıntı vardı. Biraz huzur bulmak adına kendimi bağ evime atmıştım. Toprakla uğraşmanın kendime iyi geleceğini düşünmüştüm. Hararetli bir şekilde toprağa kazmayı salladığım sırada telefonum hiç susmadan çalmaya başladı. Arayan Komuta Kontrol Merkeziydi. Soma’ da Maden kazası olduğu çok sayıda işçinin madende mahsur kaldığı ve ivedilikle olay yerine intikal etmem gerektiği belirtildi.

Hızlıca eve dönüp UMKE kıyafetlerimi giydikten sonra, tim buluşma yerimiz olan Başhekimliğe gelerek göreve başladım. Soma’ya ulaştırmam istenen ceset torbalarını da alarak ambulans ile yola koyulduk. Tek duam bu torbalara hiç ihtiyaç olmamasıydı. Madene ilk kez Soma’da indim. Müdahale etmek için maden içinde ekibimle hep hazır bekledik. 5 gün boyunca aralıksız olarak maden ağzında görev yaptım. Ama olmasını düşlediğimiz şey olmadı. İçeride hiçbir hayat belirtisi yoktu. Ne yazık ki hiçbir madenciye müdahalede bulunamadık. 301 madencimizin ruhları şad; mekânları cennet olsun.