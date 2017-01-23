Enfeksiyonlar nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı

Dr. Kılıç’a göre, özellikle kış aylarında yoğun bakım yatağına ihtiyacı azaltıcı çare, grip vakalarının erken tanı ve doğru tedavisi ile risk grubundakilerin aşılanması (grip ve zatürree aşıları). Dr. Kılıç, “Şu anda özel hastaneler dahil tüm yoğun bakımlar son kapasitede çalışıyor. Kalp krizi geçirseniz de yatamazsınız” diyor.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre OECD ülkelerinde 10 bin hastane yatağının ortalama 30’u yoğun bakım. Türkiye ortalaması 10 binde 15. Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Kemal Memiş de İstanbul’da bu oranı 2018 itibariyle 10 bin yatakta 25’e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şu bilgiyi veriyor: “Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 15-20’si palyatif servislere çıkabilecek hastalar. Açtığımız palyatif servislere bunları kaydırarak yoğun bakım yataklarını rahatlatmayı hedefliyoruz.”

ACİLLERDE BİLE DURUM VAHİM

Hastanelerİn acil servislerindeki durum da yoğun bakımdan çok farklı değil. Kış aylarında burnu akan, ateşi biraz yükselen acillere koşuyor. Bu da gerçek acil hastalarının hizmet almasını engelliyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma ve Eğitim Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Lütfiye Kılıç, “Geçen ay acile 9 bin hasta gelmiş. Halbuki mevsim hastalıklarını geçirenlerin önce aile hekimi, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarına gitmesi gerekir” uyarısında bulunuyor.