3D yazıcıda basılan biyonik el, 2 milyon insanın kaderini değiştirecek

İngiltere merkezli Open Bionics, 3 boyutlu yazıcıda biyonik el üretmeyi başardı. 10 çocuk üzerinde klinik deneylerine başlanan biyonik el, güvenli ve yararlı olduğu kanıtlanırsa eli olmadığı için toplumdan soyutlanan en az 2 milyon insanın hayatını değiştirecek. 42 saatin biraz üzerinde ve 3,000 pound gibi düşük bir maliyetle üretilen elin çocuklar için Yıldız Savaşları’ndaki veya Demir Adam gibi kahramanlarınkine benzeyen versiyonları da bulunuyor. Biyonik protezlerin geleceği çok parlak görünüyor. Hele de yelpazenin diğer ucunda drone, interaktif ekran ve USB portu da olduğu düşünülürse…
Körlük tarih olabilir! Biyonik gözlükle 7 yıl sonra görmeye başladı
Kaynak: https://futurism.com/a-new-3d-printed-bionic-hand-could-help-two-million-worldwide/
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