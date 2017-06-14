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3D yazıcıda basılan biyonik el, 2 milyon insanın kaderini değiştirecek

3D yazıcıda basılan biyonik el, 2 milyon insanın kaderini değiştirecek Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

İngiltere merkezli Open Bionics, 3 boyutlu yazıcıda biyonik el üretmeyi başardı. 10 çocuk üzerinde klinik deneylerine başlanan biyonik el, güvenli ve yararlı olduğu kanıtlanırsa eli olmadığı için toplumdan soyutlanan en az 2 milyon insanın hayatını değiştirecek. 42 saatin biraz üzerinde ve 3,000 pound gibi düşük bir maliyetle üretilen elin çocuklar için Yıldız Savaşları’ndaki veya Demir Adam gibi kahramanlarınkine benzeyen versiyonları da bulunuyor. Biyonik protezlerin geleceği çok parlak görünüyor. Hele de yelpazenin diğer ucunda drone, interaktif ekran ve USB portu da olduğu düşünülürse…

Körlük tarih olabilir! Biyonik gözlükle 7 yıl sonra görmeye başladı

Kaynak: https://futurism.com/a-new-3d-printed-bionic-hand-could-help-two-million-worldwide/


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Yazar Hakkında

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Nuray Tarhan

Medikal Akademi Yayın Koordinatörü

hayatimiziyiliksaglik.com Genel Yayın Yönetmeni (Kasım 2017-Haziran 2017) Leo PR Medya Direktörü (Nisan 2015-Nisan 2016) Lobby İletişim Danışmanlığı Medya Grup Koordinatörü (May 2014-Şubat 2015) t Türk Telekom Medya İlişkileri Müdürü (Kasım 2012-Şubat 2014) TTNET Medya İlişkileri Müdürü (Mart 2012-Kasım 2012) Capitol Ogilvy Medya Direktörü (Ekim 2010-Mart 2012) Global Tanıtım ve Halkla İlişkiler Medya Grup Direktörü (2008-2010) Vatan Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı (2005-2006) Bersay İletişim Danışmanlığı Medya Direktörü (2005-3 ay) Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü (2001-2004) Pronto İletişim Medya Direktörü (2000-2001) Yeni Yüzyıl Ekonomi Muhabiri-Ekonomi Müdürü (1995-1999) Milliyet Ekonomi Muhabiri (1993-1995) Tercüman Dış Magazin Muhabiri (1986-1990) Eğitim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek lisans/1990-92 Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu/Gazetecilik ve Halkla İlişkiler/1984-988
 
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