Bel ağrılarından uzak bir hamilelik mümkün olabilir! İşte uzman önerileri

Hamilelik çok keyifli bir süreç fakat bazı şikayetler anne adaylarının tadını kaçırabiliyor. Bel ağrıları da bu şikayetlerden biri. Hamileliğin her döneminde ortaya çıkabilen bel ağrılarını, hamileliğe özgü hormonlardan değişen vücudun ağırlık merkezine kadar birçok faktörün tetikleyebildiğini söyleyen Fizyoterapi Uzmanı İsmail Çağrı Koca, bu şikayetleri önlemenin yollarını anlattı. Hamilelik güzel olduğu kadar sabırlı olmayı gerektiren eşsiz bir süreç. Bebeğinizin karnınızda her geçen gün hızlıca büyüdüğünü görmek, onun hareketlerini hissetmek muhteşem bir duygu ancak hamilelik bazı fiziksel şikayetleri de beraberinde getiriyor. Bu şikayetler içinde çoğu anne adayının ortak şikayeti; bel ağrıları…

Bel ağrılarının hamileliğin her döneminde birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Bu ağrılar erken dönemlerde hormonal değişikliklerden kaynaklanabileceği gibi, ilerleyen dönemlerde bebeğin büyümesine bağlı olarak da gelişebilir. Bebeğin büyümesiyle bel ve çevresine binen yükün artması, omurlar arasındaki bağların gevşemesi ve sinir sıkışması gibi nedenler bel ağrısı yapabiliyor.

Bunların dışında hamilelik döneminde yapılan bazı sakıncalı hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz pozisyonlar gibi durumlar da bu ağrıların oluşmasında etkili.

Eğilip kalkarken dikkat!

Hamilelikte bazı şeylere dikkat ederek bel ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Öncelikle belden geçen ağırlık merkezinin öne doğru kayması sonucu oluşabilecek bel ağrısından korunmak için, kişinin duruşuna dikkat etmesi ve sırt kaslarını güçlendirmesinin çok önemlidir. Bunun dışında öne doğru eğilmelerde, mümkün olduğunca gergin bir vaziyette durun ve bu eğilmeleri dizlerden veya sabit bir yere tutunarak gerçekleştirmeye çalışın.

Anne adaylarının uzun süre ayakta durmaktan ve ağır yükler kaldırmaktan kaçınmalıdır. Hamilelikte sivri ve uzun topuklu ayakkabılardan da uzak durulmalı. Ayrıca yatakta sırt üstü yatmak yerine yan yatmak ve bacakların arası ile karın altına uygun bir yastık koymak, kişide oluşabilecek bel ağrılarının önüne geçiyor.

Ödem oluştuysa…

Bazı durumlarda ağrılı bölgede ödem oluşabiliyor. Bu durumda belirli bölgelere uygulanan ortalama 15-20 dakikalık buz uygulaması ağrı azaltıcı bir etkiye sahip. Ayrıca ağrıların oluştuğu bölgeye yapılan esneme egzersizleri de ağrılı bölgeyi rahatlatıyor. Anne adayları mutlaka düzenli egzersiz yapmalıdır.

Düzenli olarak egzersiz yapmak ağrılarınızı azaltır ve oluşabilecek diğer ağrıların da önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca bel ağrılarını engellemek ve mevcut oluşabilecek diğer fiziksel ağrıları azaltmak için bolca dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Fizik tedavi fayda sağlıyor

Anne adayının rahat bir hamilelik geçirmesini engelleyen bel ağrılarının giderilmesinde fizik tedaviden de faydalanmak mümkün. Fizik tedavi yalnızca sağlık sorunlarına bağlı tedaviler için yapılmaz. Bu uygulama hamilelikte; sırt ağrısı, bel ağrısı, mesane problemleri gibi yaygın rahatsızlıkları gidermek, daha rahat bir hamilelik yaşamak ve doğumu kolaylaştırmak için yararlı olabilmektedir.

Fizik tedaviyi özellikle ciddi bel ağrısı yaşayan, bacaklarda yanma ve uyuşma gibi şikayetleri olan anne adaylarına önerilmektedir. Bu tür bir şikayetiniz varsa, önce doktorunuza görünün. Doktorunuz gerekli gördüğü takdirde bu tür problemler için sizi bir fizyoterapiste yönlendirebilir.

Evde fizik tedavi de mümkün

Ağrıların giderilmesinde hemen etki gösteren fizik tedavi, ortalama birkaç hafta sürüyor. Ancak devamında, fizyoterapistin yönlendirdiği egzersizlerin, hamilelik boyunca belirli dönemlerde revize edilerek, anne adayları tarafından devam ettirilmesi gerekiyor. Fizik tedavi, seans şeklinde olabileceği gibi, düşünülen tedaviye bağlı olarak egzersizler ve ağrı şiddeti takibi şeklinde de yapılabiliyor. Ayrıca, pilates ve yoga gibi sporlarla yapıldığında, pelvik bölgedeki kasların güçlenmesi ve esneklik kazanmasını sağladığı için doğumu kolaylaştırıcı etki taşıyor. Hamilelik döneminde fizyoterapi kadınların vücutlarını hazırlanmalarına yardımcı olur ve bu hizmetler evde de verilebilmektedir.