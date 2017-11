Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Ağrı ve öksürüğe iyi gelen doğal yöntemler

Boğaz ağrısı; boğazda kaşıntı, tahriş ve ağrı belirtileri ile görülen ve bazen boğazda kuru bir his uyandıran bir rahatsızlıktır. Boğazda oluşan bu ağrı ve acı; hasta yutkunduğu zaman daha çok hissedilir. Boğaz ağrısı; çoğu zaman kendiliğinden geçer; özellikle kuru hava gibi çevresel etmenler ya da enfeksiyonlar yüzünden görülen boğaz ağrısı; kısa bir süre içerisinde kendi kendine geçme eğilimindedir. Boğaz ağrısının en yaygın nedenleri arasında soğuk algınlığı ve grip ilk sırada yer alır. Bakteriler; boğaz ağrısına neden olan bir diğer etkendir ve boğaz ağrısının pek yaygın görülmeyen bir çeşidi olan streptokok enfeksiyonunun ise antibiyotik ile tedavi edilmesi gerekir. Boğaz ağrısının bazı türlerinin tedavisinde ise karma tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Boğaz ağrısı; kendi içerisinde boğazın etkilendiği bölgeye göre bölümlere ayrılır. ‘Farenjit, tonsilit ve larenjit’ Farenjitte ağzın hemen arka kısmındaki bölge, tonsillitte ağzın arkasındaki yumuşak doku etkilenir. Tonsilitte bademcikler şişer ve kızarırken; larenjitte ses tellerinde ya da gırtlakta şişme ve kızarıklık görülür.

Boğaz ağrısının tedavisinde daha çok boğaz pastilleri, öksürük şurupları, boğaz spreyleri kullanılmaktadır. Yine sarımsak, meyan kökü, papatya çayı gibi şifalı bitkilerle de boğaz ağrısını geçirmek mümkündür. Söz konusu bakterilerin neden olduğu streptokok enfeksiyonu olduğunda ise mutlaka doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Boğaz ağrısının belirtileri

Boğazda ağrı ya da kaşıntı

Konuşurken ya da yutkunurken daha da kötüleşen ağrı

Yutma ve yutkunmada güçlük

Bademciklerde şişme ve kızarıklık

Bademciklerde beyaz renkli yamalar ve irinler

Boyun ve çenedeki bezlerde şişme, ağrı ve hassasiyet

Kısık ve boğuk çıkan ses

Boğaz ağrısının belirtileri; hastalığının temel nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Boğaz ağrısına neden olan yaygın enfeksiyonlar; aşağıdaki diğer bulgu ve belirtilere de neden olabilir.

Vücut ve baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Ateş ve öksürük

Burun akıntısı

Hapşırma

İştah kaybı

Titreme

Boğaz ağrısı neden olur?

Boğaz ağrısına enfeksiyonlar, bakteriler hatta yaralanmalar bile neden olabilir. Boğaz ağrısının en önemli nedenleri şunlardır: Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar, boğaz ağrılarının %90’lık bir bölümünden sorumludur. Onları sırasıyla, Mononükleoz, Kızamık, Suçiçeği ve Kabakulak, takip eder.

Bakteriyel Enfeksiyonlar: Boğaz ağrısının bir diğer nedeni ise bakteriyel enfeksiyonlardır. Özellikle streptokok bakterileri yüzünden oluşan boğaz ağrısı, diğer adıyla strep boğaz ve bademcik enfeksiyonu; çocuklarda görülen boğaz ağrısı vakalarının yaklaşık %40’lık bir bölümünü oluşturur. Gonore ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan bakteriyel enfeksiyonlar da boğaz ağrısına neden olabilir. Alerjiler: Polen, çimen, kedi ve köpek tüyü vb. alerjiyi tetikleyen durumlarda; bağışıklık sisteminin bir tepkisi olarak kişide boğaz ağrısı, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı, boğazda tahriş ve hapşırma görülebilir. Bu durumda burundaki fazlalık mukus; boğazın arkasından damlayarak; boğazı tahriş edebilir. Kuru Hava: Özellikle kış aylarında klima vb. ısıtıcılar çalışırken ortamda oluşan kuru hava; ağız ve boğazdaki nemi emerek; boğazda tahrişe, ağrıya neden olur. Sigara ve Kimyasallar: Hava kirliliği, sigara dumanı ve ortamdaki diğer kimyasal maddeler; boğaz ağrısının diğer nedenleridir. Yaralanma Boğaza darbe alma, boğaza vurulması vb. yaralanmalar; boğaz ağrısına yol açabilir. Yemek yerken, yemeğin boğazda sıkışması da boğazda tahriş sebebidir. Sürekli olarak yüksek sesle ve bağırarak konuşan kişilerde de boğaz ağrısı sıklıkla görülür. Özellikle öğretmenler arasında boğaz ağrısı nedeniyle doktora giden kişi sayısı oldukça yüksektir. Gastroözofageal Reflü: Hastalığı Mide asidinin mideden yemek borusuna doğru geri kaçtığı reflü hastalığı da boğaz ağrısı şeklinde kendini belli edebilir. Bu durumda yemek borusuna doğru kaçan asit; boğazı yakar ve boğaz tahriş olur. Tümör ve kanserler: Gırtlak, dil ya da boğazdaki tümör; boğaz ağrısının yaygın görülmeyen nedenleri arasındadır. Hastada tümör söz konusu olduğunda boğaz ağrısı; uzun bir süre boyunca geçmez.

Boğaz ağrısı tedavisi

Boğaz ağrılarının büyük bir bölümü; bir hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu boğaz ağrısı durumunda hastanın mutlaka doktora görünmesi ve antibiyotik alması gerekir. Nefes alırken ve ağzını açarken zorlanan, ateşi 38 derecenin üzerinde olan,1 haftadır geçmeyen boğaz ağrısı çeken, kulağı ağrıyan hastalar mutlaka doktora gitmelidir. Boğaz ağrısının teşhisinde doktor; hastaya öncelikle hastalıkla ilgili tipik belirtiler hakkında sorular sorar.

Doktor; streptokok enfeksiyonundan şüphelendiğinde kesin teşhis koymak adına hastadan boğaz kültür örneği alabilir. Gerekli hallerde doktor; tanı koymak adına hastayı kapsamlı bir teste tabi tutabilir. Boğaz ağrısının tedavisinde daha çok ilaçlar, antibiyotikler ve spreyler reçete edilir.

Boğaz ağrısı ilaçları

Viral enfeksiyon kaynaklı, yaygın boğaz ağrısı tedavisinde şu ilaçlar kullanılır:

Tylenon vb. etken maddesi asetominofen olan ilaçlar

Advil, Motrin vb. etken maddesi ibuprofen olan ilaçlar

Aspirin (Reye sendromuna neden olabileceğinden çocuklara verilmemeli)

Öksürük şurubu

Boğaz pastilleri

Antiseptik, mentol ya da okaliptüs etken maddesi içeren boğaz spreyleri

Reflü kaynaklı boğaz ağrısı tedavisinde mide asidini nötralize etmeye yardımcı olan proton pompa inhibitörleri grubu ilaçlar reçete edilir. Strep boğaz enfeksiyonu gibi bakterilerden kaynaklı boğaz ağrısının tedavisinde ise antibiyotikler verilir. Hastada bronşit, romatizmal ateş, pnömoni gibi daha ciddi komplikasyonların engellenmesi için strep boğaz enfeksiyonu; antibiyotik kullanımı ile tedavi edilmelidir. Reçete edilen antibiyotiklerin mutlaka hasta tarafından en az 10 gün boyunca kullanılması gerekir.

Boğaz Ağrısı ve öksürük nasıl geçer?

Boğaz ağrısının ve öksürüğün hastada aynı anda görülmesi oldukça muhtemeldir. Alerji, enfeksiyon ve çevre kirliliği vb. tetikleyiciler dolayısıyla boğazında ağrı hisseden hasta; kuru öksürükten de şikayetçi olabilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar; boğaz ağrısı ve öksürüğün en önemli nedenleridir. Grip ve soğuk algınlığının neden olduğu boğaz ağrısını papatya çayı, meyan kökü vb. şifalı bitkiler ile tedavi ederken; mutlaka ilk olarak bu konuda doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.

Grip sonrası boğaz ağrısı nasıl geçer?

Boğaz ağrısını ve öksürüğü geçirmenin en etkili yöntemlerinden biri bol miktarda sıvı tüketmektir. Gün içerisinde sık sık su ve meyve suyu içerek; dehidrasyona bağlı olarak ortaya çıkan boğaz ağrısı ve kuru öksürükten kurtulabilirsiniz.

Boğaz ağrısını ve kuru öksürüğü tedavi etmenin bir diğer doğal yöntemi ise odanıza bir nemlendirici koymaktır. Nemlendirici sayesinde odanızın içine dolan su damlacıkları; daha kolay nefes almanızı sağlamanın yanı sıra solunum yollarınızın da nemlenmesine yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelen doğal yöntemler arasında sıcak bir duş almak da yer alır. Bu sayede kuruyan boğazının daha çok nemlenmesini ve öksürük semptomlarının hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Kuruyan ve ağrıyan boğazınızın rahatlaması adına sıcak içecekler de tüketebilirsiniz. Özellikle gün içerisinde ballı çay tüketerek; kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ancak balı 1 yaşın altındaki bebeğinize kesinlikle vermemelisiniz.

Boğaz ağrısını hafifletmenin ve kuru öksürüğü kesmenin bir diğer yöntemi ise tuzlu su gargarası yapmaktır. Bu noktada 1 fincan ılık su ile 1 çay kaşığı suyu karıştırarak ve bu su ile gargara yaparak; boğazınızdaki tahrişi yatıştırabilirsiniz. Ya da ¼ çay kaşığı kabartma tozu, 1/8 çay kaşığı tuzu ve 1 bardak suyu karıştırarak; bu su ile de gargara yapabilirsiniz.

Boğaz ağrısı ve öksürükten bir an önce kurtulmak için kesinlikle sigara dumanından uzak durmalı, sigara içilen ortamda bulunmamalısınız. Aynı zamanda alkol ve kafeinli içecek tüketmekten de kaçınmalısınız!

Nezleyi ve soğuk algınlığını atlatabilmek; hastalık boyunca bol bol dinlenmekten geçer. Bağışıklık sisteminizin grip ve soğuk algınlığı vb. viral enfeksiyonları atlatabilmesi; vücudunuzun enerji toplamasına bağlıdır. Bu yüzden de bağışıklık sisteminiz güç kazanana kadar dinlenmeli ve evde yatmalısınız.

Doktorunuzun reçete ettiği öksürük şurubunu, boğaz spreyini ve pastilini kullanarak da boğazınızda rahatlama ve iyileşme hissedebilirsiniz.

Grip sonrası boğaz ağrısı nasıl geçer? Sorusunun bir diğer yanıtı ise bol miktarda ‘papatya çayı’ tüketmek olabilir. Antioksidan özellikler gösteren papatya çayı; aynı zamanda doğal bir yatıştırıcıdır. Papatya çayı; soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmenin yanı sıra bağışıklık sisteminizi güçlendirerek; vücudunuzun enfeksiyonlar ile savaşmasına olanak tanır.

Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olan nane; boğaz ağrısı ve öksürük kesici ‘mentol’ içerir. Seyreltilmiş nane yağı spreyi kullanarak; boğazdaki ağrı hissini giderebilirsiniz. Nane yağından kendiniz sprey hazırlayacaksanız; nane yağını zeytinyağı ya da tatlı badem yağı gibi taşıyıcı yağlarla karıştırmadan kesinlikle kullanmamalı ve bu yağı; kesinlikle yutmamalısınız.

Sağlık açısından onlarca faydası bulunan çemen; boğaz ağrısı tedavisinde oldukça etkilidir. Boğazdaki iltihaba neden olan bakterileri yok eden çemen çayı; boğaz ağrısını da hafifletir.

Boğaz Ağrısına iyi gelen şifalı bitkiler

Boğaz ağrısına iyi gelen şifalı bitkilerden yardım alarak; ağrı, acı ve öksürük semptomlarını en aza indirgeyebilirsiniz. Ancak; şifalı bitkiler kullanırken dikkatli olmalı, bu konuda öncelikle doktorunuza danışmalısınız. Aksi halde olası olumsuz yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz. Peki, boğaz ağrısına iyi gelen şifalı bitkiler hangileri?

Kaygan Karaağaç

Mukus benzeri bir yapısı olan kaygan karaağaç; boğaz ağrısına iyi gelen şifalı bir bitkidir. Bu geleneksel yöntemden yararlanmak için kaygan karaağaç kabuğu tozunu kaynar su ile karıştırın ve için. Kısa bir süre içerisinde bu formülün işe yaradığına tanık olabilirsiniz.

Marshmallow Kökü

Tıpkı kaygan karaağaç gibi mukus benzeri bir bileşen içeren Marshmallow kökü; grip ve soğuk algınlığı kaynaklı öksürük ve boğaz ağrınızı tedavi edebilir. Marshmallow kurutulmuş köküne bir miktar kaynar su ilave edin. Demlediğiniz çayı; gün içerisinde 2-3 kez olacak şekilde için. Ancak diyabet hastası olan kişilerin Marshmallow kökü tüketmeden önce kesinlikle doktora bu konuda danışmaları gerekiyor. Çünkü bu kök; kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabiliyor.

Elma Sirkesi

Boğazdaki mukus tabakanın parçalanmasını sağlayan, bu sayede bakteriler ile savaşan elma sirkesi; boğaz ağrısının tedavisinde tercih edilen bir diğer şifalı bitki. Elma sirkesi ile gargara yaparak; boğazınızdaki ağrının ve acının geçmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bir bardak suya 1-2 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin ve karıştırın. Ardından bu karışım ile azar azar olacak şekilde 2-3 saat aralıklarla gün içerisinde gargara yapın.

Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak; grip ve soğuk algınlığına bağlı viral enfeksiyonların tedavisinde oldukça etkilidir. Diyetinize ve öğünlerinize sarımsak ilave ederek; hem boğaz ağrınızı geçirebilir hem de sarımsağın diğer mucizevi etkilerinden yararlanabilirsiniz.

Boğaz Ağrısına iyi gelen bitki çayları

Bazı sağlık sorunları bulunan kişilerin boğaz ağrısına iyi gelen bitki çaylarını tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları ve doktorlarının onayları doğrultusunda bitki çaylarını içmeleri gerekir. Aksi halde sağlığınızı ciddi anlamda tehdit edebilirsiniz.

Yeşilçay

Zengin bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay; boğaz ağrısını hafifleten, doğal anti-influmatuar özellikler barındıran bir bitki çayıdır. Gün içerisinde 2-3 bardak taze yeşil çay tüketmeniz; bu zor süreci atlatmanıza yardımcı olabilir. Ancak ruhsal problemleri bulunan ve bu yüzden anti-depresan kullanan kişiler; günde 1 fincan yeşil çaydan fazlasını tüketmemelidir. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız bulunuyorsa; yeşil çay tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyoruz.

Papatya Çayı

Boğaz ağrısını ve boğaz ağrısına bağlı ses kısıklığını gideren papatya çayı; aynı zamanda boğazdaki şişmelere ve kızarıklıklara da iyi gelir. Soğuk algınlığı yüzünden hastada görülen boğaz ağrısı, şişme ve kızarıklık tedavisinde papatya çayından yararlanabilirsiniz.

Meyan Kökü Çayı

Hazırladığınız meyan kökü çayı ile gün içerisinde gargara yaparak; meyan kökünün boğaz ağrısını iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Zerdeçal Çayı

Zencefil ailesinin bir üyesi olan zerdeçal çayı da boğaz ağrısı tedavisinde kullanılabilir. Güçlü bir antienflamatuar ve antiseptik olan zerdeçal çayını aktarlardan temin edebilir ve demlediğiniz çayı, gün içerisinde tüketebilirsiniz.

