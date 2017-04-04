Endoskopik damar çıkarma yöntemi ile By-pass ameliyatlarında devrim gibi gelişme!

Stent ve balon gibi yöntemlerle açılması mümkün olmayan tıkalı kalp damarları, by-pass adı verilen ve kişinin kol veya bacağından alınan damarlar ile değiştirilmesi yöntemiyle yapılıyor. Damar çıkarma işleminde ise, kol ve bacaklarda oluşan derin ve uzun yarıklar kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorluyor. Buradan hareketle, ‘endoskopik damar çıkarma yöntemi’ni keşfeden uzmanlar; bacaktan ya da koldan 2 cm’lik kesiyle damar çıkartabiliyorlar. Kol ve bacaklarda açılan küçük kesik sayesinde enfeksiyon riskini de minimize eden bu yöntem, yoğum bakım sürecini de kısaltıyor.

Stent ve balon gibi yöntemlerle açılması mümkün olmayan tıkalı damarlar, by-pass adı verilen açık ameliyatlarla açılıyor. Türkiye’de 2016’da yaklaşık 65 bin kişi by-pass ameliyatı oldu. Dolayısıyla hasta konforu, iyileşmenin hızlığı açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Getinge Group, by-pass hastalarının yaşamını kolaylaştırmak için endoskopik damar çıkarma işleminin detaylarını Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu olan EXPOMED Fuarı’nda tanıttı.

Yeni teknoloji sayesinde 2cm’lik kesiyle damar çıkartılabiliyor

Dünyada ve Türkiye’de sıklıkla görülen kronik hastalıkların başında gelen kalp ve damar hastalıkları, gelişen teknolojiyle hızlıca çözüme kavuşan rahatsızlıklardan sadece bir tanesidir. Stent ve balon gibi yöntemlerle açılması mümkün olmayan tıkalı damarlar, by-pass adı verilen açık ameliyatlarla bu tıkalı olan damarlar değiştiriliyor.

Damar değişimi için kullanılan bu damarlar, yeni nesil teknoloji olan endoskopik damar çıkarma yöntemiyle bacaktan ya da koldan 2 cm’lik kesiyle çıkartılabiliyor. Kol ve bacaklarda büyük kesikler açılmadığı için enfeksiyon riskini de minimize eden bu yöntem, yoğum bakım sürecini de kısaltıyor. Dolayısıyla yeni geliştirilen yöntemin geleneksel yönteme göre pek çok avantajı olması da hastaların ve doktorların tercih sebebi olmasını sağlıyor.

Obezite ve şeker hastaları için devrim niteliğinde bir yenilik

Öte yandan obezite ve şeker hastaları için endoskopik damar çıkarma yönteminin çok önemli faydaları ve avantajları var. Obezite hastalarında eski yöntemle uygulanan by-pass ameliyatlarında fazla kilo sebebiyle damar çok geride olduğu için bacakta derin kesiler açılmaktaydı ve bu sebeple yaranın iyileşmesi daha uzun bir sürede gerçekleşmekteydi.

Bununla birlikte yaraların geç iyileştiği diyabet hastalığında da yapılan uzun kesiler, hastaların tedavi sürecini daha da uzatıp, zorlu bir hale getiriyordu. Endoskopik damar çıkarma yöntemi sayesinde bu zorluklar artık yaşanmıyor.