Epilepsi nöbetlerine karşı beyin pili

Epilepsi nöbetlerini beyin pili sayesinde en aza indirmek mümkün. Epilepsi nedeniyle ameliyat olamayacak hastalara uygulanan pil hastanın nöbetini azaltmakla kalmıyor nöbeti engelleyebiliyor. Ufuk Üniversitesi’nden Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, birçok ülkeden sonra Türkiye’de de uygulanmaya başlanan ve iyi sonuçlar alınan beyin pili hakkında şu bilgileri verdi:

Her yıl 30 bin kişi bu hastalığa yakalanıyor

“Epileptik nöbet beyin hücreleri kontrol edilemeyen ani aşırı ve anormal deşajlar sonucu ortaya çıkan bir tablo ve bu klinik tabloda o hücrelerdeki anormal elektriksel aktivite sırasında beyin hücrelerinin hepsini etkileyebiliyor. Halk arasında sara dediğimiz, kollarda ve bacaklarda kasılma, çırpınma gibi kendini gösteren bir tablo oluşuyor. Her yıl 30 bin kişi epilepsi hasta grubuna ekleniyor. Hastalığın herhangi bir yaş grubu bulunmuyor.

Eğer hastalığa neden olan odak beyinde çıkarılabilecek bir yerdeyse, yani bu şu demek; onu çıkardığımız zaman hastada herhangi bir sorun yaratmayacaksa herhangi felç durumu oluşturmayacaksa o zaman ilk yapılacak şey orayı çıkartmak. Çünkü bunun başarı şansı oldukça yüksek. Eğer o bölgeyi çıkaramıyorsanız, veyahutta beynin her tarafından kaynaklanan bir epileptik nöbetse ve ilaçlara rağmen devam ediyorsa o zaman değişik tedavi yöntemleri var.

Hasta ameliyat edilemiyor ilaca cevap vermiyorsa…

İlaca dirençli durumlarda ya da atakların uzun süre devam etmesi halinde birçok ülkede de uygulanan beyin pili Türkiye’de son yıllarda oldukça iyi sonuçlar veriyor.

Dört santim uzunluğunda üç santim eninde, altı-yedi milim kalınlığında hafif bir pil. Bunu özellikle sol tarafa uyguluyoruz. Köprücük kemiğinin dört-beş santim aşağısına yaklaşık iki santimlik bir kesiğe bu pili yerleştiriyoruz ve cilt altında kalıyor.

Hasta nöbet geleceğini hissederse pili çalıştırıyor

Nöbetleri tamamen geçirmiyor ama nöbet sayısı beyin pili sayesinde en aza iniyor. Hasta beyin pili sayesinde nöbetleri kendisi bile engelleyebiliyor. Bu vakalarda yüzde 20 ile yüzde 80 arasında nöbetlerde azalma görüyoruz. Literatürde nöbet azalması yüzde 50 civarında.

Bu pilin içerisinde bir saate benzer bir mıknatıs uygulaması var. Özellikle bazı nöbet tiplerinde bazı hastalar nöbetin geleceğini hissediyorlar. Biz buna aura diyoruz. Eğer aurası varsa hastanın nöbetin geleceğini hissediyorsa; bu hastalar bu saat sayesinde pili ekstradan çalıştırabiliyor ve bu çalıştırma sayesinde de nöbeti durdurabiliyor.

Pilin süresi 5-8 yıl

Pilin süresi 5 ila 8 yıl arasında değişiyor. Pil için psikiyatrist, beyin cerrahı ve nöroloğun birlikte karar vermesi gerekiyor.”