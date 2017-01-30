Epilepsi (sara) hastalarının tedavisinde ameliyat yöntemi etkili çözüm olabilir

Nöbetleri nedeniyle hastalara zor zamanlar yaşatan epilepsi (sara) tedavisinde, cerrahi hayat kurtarıyor. Her yaşta ortaya çıkabilen epilepsi hastalığından ameliyat olarak kurtulanların sayısı her geçen gün artıyor. Epilepsi (sara) hastalığı yeni doğandan başlayarak her yaşta ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tedavisinde hekimlerin ilk önerisi ilaçlar oluyor. Hastanın tedaviye cevap vermediği durumlarda ise geç kalmadan cerrahi şansı tartışılması gerektiği ve son çare olarak düşünülmemesi gerektiği söyleniyor. Epilepsi hastalığında öncelikle nöbetleri durdurucu ilaçlarla tedavi uygulanıyor. Nöbet kontrolü sağlanamayan hastalarda ise epilepsi cerrahisine başvuruluyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Nejat Akalan epilepsi cerrahisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlaca dirençli hasta cerrahi aday olabilir

Peki, tüm epilepsi hastaları için cerrahi gerekir mi? Epilepsi hastalığının tedavisi temelde ilaç tedavisi olmakla birlikte, hastaların bir kısmında ilaç tedavisine rağmen sonuç alınamaz. Bu, hastalarda epilepsiye neden olan, diğer hastalarda olmayan bir odak olduğunu düşündürür. Eğer bu odak tespit edilirse ve çıkarılması hastada nörolojik bir sorun oluşturmayacaksa bu hastalar cerrahi yöntem ile tedavi edilme yoluna gidilir ve en az ilaçla tedavi kadar başarılı sonuçlar alınabilir.

Prof. Dr. Akalan epilepsi cerrahisinin detaylarını şöyle açıklıyor: Epilepsi hastasının cerrahi adayı olması için ilk şart ilaca dirençtir. İlaçları yeterli dozda kullandığı halde nöbetleri olan bir hasta pratik olarak cerrahi adayı olarak kabul edilir. Bu karardan sonra bu hastalarda epilepsiye neden olan bir odak araştırılır. Bu odağın özellikle son zamanlarda gelişmiş yöntemlerle bulunması ve çıkarılmasının hastaya zarar vermeyecek bir lokasyonda olmasının saptanması hastayı doğal bir epilepsi cerrahisi adayı yapar.

Ameliyatla nöbetler kesilir

Ameliyat sonrası genel olarak ilaca dirençli epilepsi hastalarının yarısından fazlasında nöbetleri kesilir, bir süre sonra da ilaçsız devam edebilecek şekilde fayda görebilir. Her epilepsi hastası için aynı başarı oranını vermek doğru değildir. Tabi bu hastaların birlikte iki üç ilaç kullanımına rağmen sürekli nöbet geçirdiklerini göz önüne alırsak bu yüzde elliden fazla başarı yakalanması hastaların hayat kalitesini düzeltmede çok önemli bir oran olarak görülmektedir.

Epilepsi cerrahisi sonrasında nöbetlerin devam etmesi ya da bir süre sonra tekrar başlaması mümkündür. Çok ayrıntılı araştırmalara ya da bilgi birikimine rağmen halen bir grup hastada sekiz, on yıl sonra bile belirli epilepsi tiplerinin tekrarladığı bilinmektedir.

Riskleri var mı?

Her cerrahi tedavide olduğu gibi epilepsi cerrahisinin de kendine göre riskleri olabiliyor. En çok korkulan risk, yapılan tüm tetkiklere, cerrahi işleme rağmen nöbetlerin kesilmemesi ve devam etmesidir. Bunun dışında ameliyatın ve anestezinin getirdiği beyin cerrahideki tüm riskler epilepsi cerrahisi için de geçerlidir.

Nöbetlerin geçmemesi dışında en çok çekinilen nokta ise beyinde kalıcı bir hasar oluşma riskidir. Bu nedenle epilepsi ameliyatlarında karar alınırken hasta, alanında uzman hekimler tarafından farklı branşlarla multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır.