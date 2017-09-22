Gebelik döneminde yapılan hamilelik egzersizlerinin faydaları

Anne adayları için basit egzersizler oldukça rahat hamilelik sürecini sağlıyor. Var oluşun simgesi annelerimizin rahat bir doğum gerçekleştirebilmesi için vücudun buna hazır olması gerekiyor. Bu noktada yapılacak hamilelik egzersizleri anne ve bebek açısından büyük önem kazanıyor. Çünkü anne adayının doğuma tam olarak hazır olabilmesi ancak sağlam aynı zamanda güçlü bir bünye ile mümkün olur. Sözgelimi karın kaslarının güçlenmesi özellikle normal doğum sırasında ıkınma olarak bilinen hareket için son derece gerekli, aynı zamanda hayati bir konudur.

Ne kadar güçlü karın kaslarına sahip olunursa o kadar yüksek bir ıkınma gücü oluşur ve bebek rahatça rahimden dışarı doğru itilir. Bilindiği gibi doğumun uzaması hem anne açısından hem de bebek açısından bir takım riskler taşımaktadır. Öncelikle hamilelik egzersizleri sayesinde anne adayının postürü yani duruşu olması gerektiği şekle girer.

Ayrıca pelvis çatısı, bel ve karın bölgesinin kontrolünü daha iyi sağlayan bu egzersizler annenin solunumunu da düzenlemektedir. Egzersiz sonrasında anne adayının rahat uyumasını ve psikolojisini olumlu yönde etkileyen hamilelik egzersizleri bilinçli anneleri çok daha kolay bir doğuma hazırlıyor.

“Hamilelikte fazla kilo almanızı engelliyor!”

Anne adayının kalbini güçlendiren bu egzersizleri abartmamak ve çok fazla yorulmamak gerekiyor. Psikolojik açıdan anneye güç veren hamile egzersizleri bebek açısından da çok faydalı bir aktivite olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hamilelik sırasında aşırı kilo almanızın önüne geçen bu egzersizler kabul edilen kilo değerlerinde kalmanıza yardımcı olacaktır. Derideki deformasyonların minimuma indirilmesini sağlayan hamilelik sporu doğum sonrasında açılan derin çatlaklardan korunmanız için mükemmel bir çözümdür.

Tam bu noktada çok önemli bir hatırlatma yapalım. Hamilelik egzersizleri yapmaya başlamadan önce mutlaka gebelik takibinizi yapan uzman doktorunuza danışmanız gerekiyor. Çünkü her anne adayı farklı bir bünyeye sahip ve bu farklılıkların ilgili uzman doktor ve fizyoterapist tarafından mutlaka gözlenmesi buna göre egzersizlere başlanması bebek ve anne açısından şarttır. Hamileliğinizde egzersize mani bir durum yoksa doktorunuz sizi bu konuda mutlaka bir fizyoterapiste yönlendirecektir.

Güçlü Vücut Rahat Doğum İçin Hamilelik Pilatesi Yapabilirsiniz

Hamileliğin ilk anlarından itibaren hareket tarzınızda bir değişim yapmanız gerekiyor. Eğer hiç yürümüyorsanız bu büyük bir sorun. Ancak yürüyüş veya yüzme gibi aktiviteler dışında özel olarak yapacağınız hamilelik egzersizlerine hamileliğin ilk üç ayının ardından başlanılması gerekiyor.

İsterseniz bu bir saatlik yürüyüşü 20 dakikalık dilimlere bölerek gün içerisine yayabilirsiniz. Günlük yürüyüş egzersizleri hem bacak hem de karın kaslarınızın gelişmesini sağlar. Yürüyüş hamilelikte en başta aranan aynı zamanda etkili olan egzersizdir. Yürüyüş yapmayan hamileliklerde normal doğum yürüyüş yapan hamile anne adaylarına göre çok daha zor ve sancılı geçer.

Ev işlerinizi yaparken bacaklar açık şekilde çömelip kalkmaktan çekinmeyin. Ancak bu hareketleriniz ani olmasın ve yavaş hareketlerle işlerinize devam edin. Çömelip kalkmalar bile bir egzersiz yöntemidir.

Stretching (germe hareketleri) ile kol ve sırt bölgelerinizi güçlendirebilirsiniz bu hareketler aynı zamanda göğüs kaslarınızı da çalıştırıyor.

Yüzme hiç kuşkusuz tüm kaslarınızı çalıştırması açısından mükemmel bir yöntem.

Kalçalarınızı güçlendirecek ayakta yapılan egzersizler sırasında bir sandalyeye tutunmanızda büyük fayda bulunur. Egzersiz sırasında meydana gelebilecek tansiyon değişikliklerini hesap ederek önlem almalısınız.

Hamilelik pilatesi son yıllarda giderek artan popüler bir yöntem. Özel kurslarda devam edilen hamilelik pilatesi yapılacaksa bunun uzman fizyoterapistler eşliğinde gerçekleşmesi gerekli bir durumdur. Dolayısıyla böyle özel bir merkezde egzersizlerinize devam edecekseniz pilatesin yapıldığı yerin yetkili ve gerekli yasal koşulları sağlamış olmasına dikkat etmelisiniz.

İsterseniz egzersiz tekniklerinin hepsini birden kullanarak hamileliğinizi çok daha rahat bir şekilde geçirmeniz mümkün. Hamilelikte spor yapmaktan sağlığınızı etkileyen başka bir unsur yoksa çekinmemek gerekiyor. Asla ilgili uzman doktorunuzun onayını almadan ve bir fizyoterapiste danışmadan egzersiz hareketlerini yapmaya kendiniz karar vermeyin.

Çünkü hamilelik her açıdan riskli bir süreçtir ve geri dönüşü mümkün olmayan üzücü durumlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra hangi egzersizi uygularsanız uygulayın belinizin dik tutulması çok önemlidir. Karın üzerinde hiçbir hareketin yapılmadığı egzersizlerde bebeği ileri doğru itecek hareketlerden kaçınmanız hayati önem taşımaktadır. Hayatınıza hareket katın mutlaka bir fizyoterapiste danışın. Sağlıklı ve mutlu günler.