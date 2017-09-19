Kardiyoloji uzmanları kolesterol ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı

Kolesterol ilaçları ile ilgili son yıllarda toplum genelinde oluşan endişeler ile ilgili olarak kapsamlı bir çalışma hazırlayan uzmanlar merak edilen tüm soruları yanıtladı. Alanında uzman 12 akademisyen Eğe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğreti Üyesi ve Medikal Akademi Yayın Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehdi Zoghi, editörlüğünde en çok tartışılan ve merak edilen soruları yanıtladılar. İşte kolesterol ilaçları hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları.
Prof. Dr. Mehdi Zoghi: Kolesterol ile ilgili kafanızda soru işaret(leri) kalmasın
Besinlerle alınan kolesterol kalp ve damar hastalığına neden olur mu?
‘Yüksek kolesterol kalp krizine yol açmaz’ deniliyor, bu bilgi doğru mu?
Kolesterolüm yüksek mi, değil mi? Risk altında olup olmadığımı nasıl anlarım?
Ailesel kolesterol yüksekliği nasıl anlaşılır, tedavi edilmediğinde ne olur?
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