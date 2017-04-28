Liposuctiondan sonrası aynı bölgede yağlanma oluşur mu?

Liposuction bölgesel yağlanma sorununa en etkili çarelerden birisi olarak kabul ediliyor. Fakat liposuction operasyonu yaptırmak isteyenlerin kafasına en çok, operasyon sonrası kilo alındığında, yağ çekimi yapılan bölgede dalgalanma ya da farklı durumların oluşup oluşmayacağı sorusu takılıyor

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op.Dr. Bülent Cihantimur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: “Kliniklerimizde liposuction veya çoğunlukla liposculpture uygulaması yapıyoruz. Bu yöntem klasik liposuctiondan farklı olarak lipomatik isminde titreşimli bir cihazla yapılıyor. Bir seferde bir bölgeden daha çok yağ alınıyor ve işlem bedene şekil vermeye çok daha elverişli bir altyapıya sahip. Genelde yağ hücreleri alındığı için o bölgede yağ depolayacak hücre kalmıyor. Bu sebeple normal şartlarda aynı bölge ufak kilo değişimlerinden etkilemiyor. “

Spor ve diyetle verilemeyen kilolar hedef

“Ancak aşırı kilo alımlarında vücut aldığı yağları depolamak için kendine farklı bölgeler arayacaktır. 3 – 5 kilo bunun için yeterli değil. Yine de şunu belirtmek gerekir ki bu işlemler gündelik hayata dikkat edildiğinde etkilerini korumaya devam eder. Çünkü cerrahi müdahalede spor ve diyetle verilemeyen kilolar hedef alınır. Toplum içinde sanılanın aksine bu uygulama bir kilo verme yöntemi değil, vücut kontörü düzeltme işlemidir” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur hastalarına mutlaka sonrası için düzenli beslenme ve spor tavsiyesinde bulunduklarının altını çizdi ve ekledi: “Vücudumuzda yağ hücrelerinin sayısı sabittir. Zayıflandığında bu yağ hücreleri sönerler, hacim kaybederler fakat liposcuplture yapıldığında bu yağ hücrelerin sayısında azalma olur”.

Lipomatik ve Liposculpture Nedir?

Lipomatik ve liposculpture tekniğinin bir beden şekillendirme yöntemi olduğunu söyleyen Cihantimur “Bunlar ağrısız liposuction olarak da geçen FDA onaylı ve güvenilir sistemlerdir. Etkili bir şekilde tüm vücut bölgelerinde hassas ve yüksek hacimli yağ çıkarılmasına izin veren en güvenilir cihazlar oldukları kanıtlanmıştır. İnce titreşimli kanüller vasıtasıyla sorunlu bölgeye girilir ve hareketlenme yağ hücrelerini bozarak, yağ emülsiyonu haline dönüştürür. Tüm bu işlemleri yaparken liposuctionda çoğu zaman gözlemlenen kan damarlarına ve sinirlere zarar verme ya da kasları yırtma gibi dezavantajları yoktur. Yüksek titreşim ve emme fonksiyonu ile, optimum darbe yaparak, cildin pürüzsüz kalmasına ve morarma yaşanmamasına yardımcı olur. Kanüllerin yapısından dolayı, ulaşılması zor alanlardan da yağ dokusunun hassasiyet içerisinde çıkarılmasını sağlar. Bu da ayrıca 3-5 kilo alınsa dahi bölgede sorun çıkarmayacaktır” ifadesinde bulundu.