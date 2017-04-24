Sevgi Aşktan Üstündür

Aşk, denizin içinde boğulmaktır
Oysa sevgi denizin içinde yüzmektir
Aşk, görme duyumunu alır
Oysa sevgi, verir
…
Aşk, sevgiliye “egemenliktir”
Oysa sevgi SEVİLENDE YOK OLMA SUSUZLUĞUDUR
Aşk, sevgilide içinin çektiği güzellikleri yaratır
Oysa sevgi, içinin çektiği güzellikleri sevgilide görür, bulur
Aşk içgüdüden su içer
Oysa sevgi ruhun içinden doğar
Aşktan içtikçe kanarız
Oysa sevgiden içtikçe susarız
…Kevir/
Aşk hayatın tekdüzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu başkaldırıdır..!
/Mém&Zin
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