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Sevgi Aşktan Üstündür

Sevgi Aşktan Üstündür Paylaş :

  |   Kategori: Üye Yazıları

Aşk, denizin içinde boğulmaktır
Oysa sevgi denizin içinde yüzmektir
Aşk, görme duyumunu alır
Oysa sevgi, verir

Aşk, sevgiliye “egemenliktir”

Oysa sevgi SEVİLENDE YOK OLMA SUSUZLUĞUDUR

Aşk, sevgilide içinin çektiği güzellikleri yaratır

Oysa sevgi, içinin çektiği güzellikleri sevgilide görür, bulur

Aşk içgüdüden su içer

Oysa sevgi ruhun içinden doğar

Aşktan içtikçe kanarız

Oysa sevgiden içtikçe susarız

…Kevir/

Aşk hayatın tekdüzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu başkaldırıdır..!

/Mém&Zin


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Yazar Hakkında

Dr Halit ACAR’in profil fotoğrafı

Dr Halit ACAR

Aile Hekimliği

Dr. Halit ACAR, MD, PhD, PhD-T Objective: I have been graduated from Yeditepe University Faculty of Medicine and I am interested in Clinical Medicine. A strong analytical programming notion and analytical approachs to solve problems constitute the main thinking process of my intreprenurial skills. I worked as a medical doctor as a family practitioner for 5 years after a rotating internship then 6 months as a Hemodialysis chief responsible Doctor. By the way I simultanously entered a residency in the field of Clinical Biochemsitry, practicing Biochemistry at the research and teaching hospital of the Marmara University. Looking at my life as a whole, key events or experiences which I consider to have been instrumental in shaping who I am.
 
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