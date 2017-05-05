Tıp dünyasında tartışma: Eriyen kalp stenti tehlikeli mi?

Damar tıkanıklığı tedavisinde kullanılan ve bir süre sonra eriyerek yok olan stentler sağlıklı mı? Konu; Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin uyarısıyla gündeme geldi. Uzmanlara göre ise önemli olan stentin doğru damara takılması ve uygulama tekniğinin doğru olması.

Kalp-damar cerrahisinde son yıllarda sıklıkla kullanılan vücutta eriyebilen kalp stentleri tehlikeli mi?

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin, damar çapı 2.3 milimetrenin altındaki hastaların eriyen stent kullanmaması gerektiği yönündeki uyarısı tartışma yarattı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay, “Uygun hasta, uygun lezyon, uygun implantosyon tekniklerinde şu an için eriyen stentlerde bir problem görülmemektir. Hastaların bu konuda eriyen stentin kararını doktorlarına bırakmaları gerekir“dedi.

“DAMAR ÇAPI KADAR UYGULAMA TEKNİĞİ DE ÖNEMLİ”

Prof. İlkay’a göre, eriyen stentin takılacağı damarın ölçüsü kadar, yapısı ve uygulamanın tekniği de önemli:

“Milimetre ve altındaki damara eriyen stent taktığınızda pıhtı atma oranı yüzde 4.6 iken, 2.3‘ün üstündeki damara taktığınızda binde dokuzlara geliyor. Eriyen stentlerde öncesinde mutlaka damarı uygun şekilde genişletmek, sonra stenti takmak, sonra da mutlaka içine girip yüksek atmosferde şişirmek gerekiyor.“

Uzmanlara göre vücutta eriyen stent her damar tıkanıklığı için uygun yöntem değil. Bacaktan alınan damarlara, damarların çıkış noktasındaki tıkanıklıklara ve kireçli damarlara uygulanması önerilmiyor.