Bademcik sorununa plasma yöntemiyle pratik çözüm

Okul döneminde çocuklarda en sık görülen rahatsızlık, genellikle bademciklerin neden olduğu enfeksiyonlar olarak gösteriliyor. Pek çok çocuk bademciklerinin şişmesi nedeniyle uzun üre okula gidemiyor ve ders başarısı da olumsuz etkileniyor. Ancak vücudun savunma sistemi olan bademcikler ağrısız ve kanamasız plazma yöntemi ile artık çok daha pratik bir şekilde tedavi edilebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Cem Özbek, plasma yöntemi ile bademcik tedavisini anlattı.

Nefes durmasına neden olabiliyor

“Tonsil” adı verilen bademcikler ‘beta’ olarak bilinen bakterilerin veya virüslerin yol açtığı enfeksiyon karşısında büyümekte ve boğaz ağrısı ile yutma zorluğuna neden olmaktadır. Bademciklerin büyüklükleri genel olarak 4 kademeli olarak değerlendirilir. Birinci ve ikinci seviyeler solunum sıkıntısına neden olmazken 3. seviye bademcikler hastalıksız dönemde de tıkanıklık yapar ve hastalık olduğu zaman ise çok fazla solunum güçlüğü yaratırken, 4. seviyedeki bademcikler hastalık olmadan dahi ileri derecede solunum güçlüğü ve nefes durmalarına yol açabilir. Bademcikler bazı çocuklarda ve erişkinlerde enfeksiyon olmadığı zamanlarda da büyük olabilir. Bu tür durumlarda, özellikle çocuklarda gece uykuda, zaman zaman nefes durmalarına dahi yol açan solunum sıkıntısı ortaya çıkmaktadır.

Yaşıtlarından fiziksel olarak geri kalmasına neden olabilir

Gece iyi nefes alamayan çocuklarda, zaman içinde büyüme ve gelişmede duraklama ortaya çıkar ve sorunun çözülmemesi durumunda, bir süre sonra yaşıtlarından geri kalmaya başlar. Gece iyi nefes alamayan çocuk derin uykuya geçemez, büyüme hormonunun en fazla salındığı dönem ise bu dönemdir. Beyin nöronlarının geliştiği dönem de yine derin uyku dönemidir. Bu uykuyu iyi alamayan çocuklarda ertesi gün konsantrasyon bozukluğu ve hareketlilik gözlenir. Yemek yerken veya en küçük bir aktivitede nefes nefese kalabilirler. Yüz yapısında uzama ve çene yapılarında öne doğru genişleme olur ve buna bağlı diş bozuklukları ortaya çıkar.

Plasma teknolojisi ile bademcikler buharlaştırılıyor

Geçtiğimiz dönemlerde hasta sık enfeksiyon geçirsin veya geçirmesin bademcikler büyük ise tamamı alınmaktaydı. Ancak artık gelişen teknoloji ile ileri tedavi teknikleri uygulanarak bademciğin tamamı alınmamaktadır. Plasma teknolojisi, gereksiz yere bademciğin tamamının alınması yerine yeterli oranda küçültülmesine ve solunum yolunun açılmasına olanak sağlamaktadır. Bu teknoloji ile ameliyat kontrollü ve kanama olmadan yapılabiliyor. Ayrıca bademcikler mikroskop altında istenilen seviyede kontrollü olarak küçültülebilmektedir. Bademcikler ameliyat sırasında plasma teknolojisi ile buharlaştırılarak alınmakta ve birinci veya ikinci seviyeye kadar küçültülebilmektedir.

Ağrısız tedavi edilebiliyor

Bu ileri teknik ile bademciğin derinlerindeki büyük damarlardan ve sinir uçlarından uzak kalındığı için neredeyse hiç ağrı olmadan iyileşme süreci tamamlanmaktadır. Büyük damar girişlerinden de uzak kalındığı için kanama riski, bademciğin alınması operasyonuna göre yaklaşık 10 kat daha az olmaktadır. Çevre dokulara zarar vermeden uygulanan bu yöntemde ağrı olmamakta ve işlem çok daha kısa sürmektedir. Böylelikle daha az anestezi alan çocuklar, kısa sürede okul ve sosyal hayatlarına dönebilmektedir.

Plasma teknolojisi nedir?

Dokuların, “ablasyon” dediğimiz alınmasına olanak sağlayan düşük enerjili, minimal invaziv cerrahiye olanak sağlayan ileri teknolojidir. Bu yöntem,1998 yılından itibaren 12 milyonun üzerinde hastada uygulanmış, FDA onaylı bir sistemdir. Lazer veya elektrokoterle kıyaslandığında çok düşük ısıda (40-60 derece) işlemin gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Böylece dokuya daha hassas davranılmış olunur. Sürekli akışı sağlanan tuzlu su iletken görevi görür. İki farklı elektrottan gönderilen radyofrekans enerjisi ile tuzlu suyun aynı ortamda bulunması “plasma bölgesi” denilen bir bölge oluşturur. “Plasma bölgesi” çevresindeki doku kanama olmadan buharlaştırılarak alınır. Kanama olmadan cerrahi işlem gerçekleştirildiği için, hem operasyon sahasındaki görüş rahat olmaktadır hem de tampon kullanılmasına gerek duyulmamaktadır.