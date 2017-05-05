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Hekime şiddet! Kadın doktora, hastane içinde baba ve oğlu saldırısı

Hekime şiddet! Kadın doktora, hastane içinde baba ve oğlu saldırısı Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Urfa’da Birecik Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Dr. Yasemin Y.’yi ağır şekilde darp eden baba-oğul mahkemece serbest bırakıldı. Şanlıurfa’nın Birecik Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Yasemin Y., muayeneye gelen kalp hastası Sadin K. ile oğlu Önder K. tarafından tekme-tokat dövüldü. Acil serviste yaşanan kavga anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kalp rahatsızlığı bulunan Sadin K. yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Acil 10 günlük ‘iş göremez’ raporu verilen Dr. Yasemin Y.’nin şikayeti üzerine, polis Sadin K. ile oğlu Önder K.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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