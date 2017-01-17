Kepçe kulak sorunu özellikle çocukların başarısını etkiliyor ama etkili çözümü var

Kepçe kulak probleminin özellikle çocukların eğitim başarısını olumsuz etkilediğini ve bunun yanında erişkinlerin de iş ve sosyal hayatta başarısız olamalarına neden olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuz Kılıç, kepçe kulağın basit bir estetik sorun olarak görülmesine karşılık, çocukların başarısını etkileyen bir sıkıntıya dönüşebildiğini belirtiyor. Medikal Akademi ve ONCOLife Ankara Temsilcisi Hatice PALA KAYA’nın sorularını yanıtlayan Oğuz Kılıç, eğer bir çocuğun kepçe kulak sorunu varsa, okula başlamadan önce bunu düzeltmeye yönelik operasyonların yapılmasının çocuğun psikolojik olarak yıpranmasını önleyeceğini belirtti.

Çocukların okula gittiğinde, arkadaşlarının alaylarına maruz kalınca sorunların görünür hale geldiğine dikkati çeken Op. Dr. Kılıç, “Arkadaşlarının dalga geçmeleri bu sayede engellenmiş olunur. Diğer çocuklardan gelen bu tarz davranışlar çocukları fazlasıyla etkiliyor. O nedenle kepçe kulak operasyonlarının okula başlamadan önce yapılmasında hem estetik hem de psikolojik faydaları bulunmaktadır” dedi.

Kılıç, kepçe kulak ameliyatlarının çocukluktan itibaren yapılabildiğini, hatta tüm estetik ameliyatlar içinde en erken yaşta yapılabilen ameliyat olduğunu kaydetti. Bu ameliyatların alt yaş sınırının 5,5-6 yaş olduğunu söyleyen Op. Dr. Kılıç, bireyler sosyalleşmeden çocukluk aşamasında bu operasyonu önerdiklerini vurguladı.

Kepçe kulak operasyonuna ara tatillerde yoğun talep oluyor

Op. Dr. Oğuz Kılıç, kepçe kulak operasyonu taleplerinin kış yarıyıl tatillerinde yoğunlaştığını belirterek, ailelerin ve çocukların okulda bu sorunu daha fazla hissettiklerini ve ilk fırsatta operasyon için geldiklerini vurguladı.

Dış görünüş başarıyı etkiliyor

Op. Dr. Oğuz Kılıç, dış görünüşün günümüz sosyal yapısı içinde bireylerin hayatını etkilediğini ve bunun bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu da belirterek, ”Günümüzde artık kişilerin kendi dış görünüşleri ve imajlarıyla sosyal başarıları arasında bir ilişki var.

Yapılan çalışmalarda kendi dış görünüşünden memnun olan kişinin hayatta daha başarılı olduğu kanıtlanmış. Hem iş hayatında, hem sosyal hayatında, hem çocukları ve eşi ile olan ilişkisinde hep daha mutlu ve daha başarılı olduğu görülmüş. Bu da toplumdaki estetik bilincinin yaygınlaşması ile oldu. Sahip olduğu imajdan memnun olmayan kişilerin daha içe kapanık, sosyal başarılarının daha az olduğunu görüyoruz” dedi.

Kepçe kulak genetiktir

Op. Dr. Oğuz Kılıç, kepçe kulağın genetik olduğunu belirterek, “Bir hastalık değil, şekil bozukluğudur. Kulağın kafa ile açısının 20 dereceden fazla olması kulağı kepçeleştiriyor. Yüzümüze ise komik bir ifade katıyor. Tüm estetik ameliyatlar 17 yaşından önce yapılmazken, kepçe kulak 5,5-6 yaşında yapılabilir” bilgisini verdi.

Çocuklara yönelik operasyonlar

Estetik operasyonlarda yetişkin yaşa ulaşma konusunda bir yaklaşım olmasına karşılık, kepçe kulağın bu alanda bir istisna olduğunu kaydeden Oğuz Kılıç, 5,5 yaşını geçen çocuklara bu operasyonun rahatlıkla yapılabildiğini bildirdi. Kılıç, bu yaştan itibaren kulak kıkırdak gelişiminin tamamlandığını belirterek, yapılacak operasyonun kalıcı sonuç doğurduğunu anlattı.

Ameliyat tek çözüm

Kepçe kulağın düzeltilmesi için doğumun ilk üç ayında kulak şekillendirmeye yönelik splitler takılabildiğini ancak bunun tam ve kalıcı sonuç vermediğini hatırlatan Oğuz Kılıç, basit bir operasyon olan estetik operasyonun kalıcı sonuç veren tek tedavi olduğunu anlattı. Kılıç, “Tek çözümü ameliyat olmakla birlikte, kolay bir ameliyat olduğunu söyleyebiliriz. Kulak arkasından açtığımız bir kesi ile kıkırdaklara şekil veriyoruz ve kalıcı, ömür boyu süren bir sonuç oluşuyor. Yenilenmesine de gerek yoktur” bilgisini verdi.

Op. Dr. Oğuz Kılıç, ameliyatın her yaşta yapılabildiğini ve başarılı sonuç elde edildiğini belirterek, çocukluk aşamasında ameliyat yapılmasını tavsiye ettiklerini bunun da çocukların başarılarını, ilişkilerini etkileyebilecek şekilde; okul ya da kendi sosyal ortamında henüz negatif bir mesaj veya alayla karşılaşmadan sorunun ortadan kaldırılması amaçlı olduğunu açıkladı.

Risksiz bir ameliyat

Dr. Kılıç, kepçe kulak ameliyatının risksiz olduğunu belirtirken, genel cerrah yerine estetik cerrahlar tarafından yapılmasını tavsiye ettiklerini kaydetti. Estetik cerrahların eğitimlerinin dokulara mümkün olduğunca az zarar verme yanında görüntüyle ilgili deneyimleri de kapsadığını vurgulayan Kılıç, bu nedenle daha iyi sonuç alındığını anlattı.

Sonuç hemen görülebilir

Kepçe kulak ameliyatının nasıl gerçekleştirildiğine dair bilgiler veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kılıç şunları söyledi: “Bu ameliyatı çocuklarda 10 yaşına kadar genel anestezi, 10 yaşından sonra lokal anestezi ile yapıyoruz. Erişkinlerde de yine lokal anestezi ile gerçekleştiriyoruz. Ameliyattan sonra ödem ve şişlik oluyor. Bir ay içinde normal halini alıyor ama bakıldığında hasta hemen kulağın o şeklini görüyor. İlk gün maksimum ağrı olur. Sonra her gün azalarak, biter. Ağrı kesiciler ile idare edilebilecek bir ağrı, çok ağır bir ağrı değildir.

Ameliyattan sonra hasta iki gün sargılı geziyor. İki günden sonra sadece geceleri bir bandaj takıyor. O da on gün kalıyor. Aslında iki gün sonra iyileşmiş oluyor. Bu ameliyatı sömestr tatilinde çok fazla yapmamızın nedeni; ilk yarıyılda anneler “hadi yaptıralım artık” diyor. Çünkü çocuk okula gitmek istemiyor, özellikle kız çocukları.

Ameliyattan sonra bandaj taktırıyoruz, yattığında yastığa sürtmesin ve kulağı öne doğru almasın diye. Onun dışında hiçbir şeye gerek yok. Hasta ikinci gün duşunu alabilir. Birinci haftada her türlü sporu yapabilir.”

Erişkinlerin iletişiminde sıkıntılara yol açabiliyor

Op. Dr. Oğuz Kılıç, yetişkinlerde kepçe kulağın iletişimde zorluklar doğurduğuna ilişkin de bilgi verdi. Yüze kattığı komik ifade nedeniyle erişkin erkeklerde ciddiye alınmama sorunlarının tespit edildiğini belirten Kılıç, kadınlarda da estetik memnuniyetsizlik, saçlarını toplayamama gibi çeşitli sıkıntılara yol açtığını anlattı.

Saçlarla ilgili sıkıntıların küçük kız çocuklarında ciddi bir sorun olarak ortaya çıkabildiğini belirten Kılıç, “Kız çocuklar saçlarını bağlamayı, örmeyi çok isterler. Aslında kepçe kulak bir hastalık değil sadece şekil bozukluğu ama ruhsal pek çok sıkıntıya yol açıyor” dedi.

Oğuz Kılıç, estetik operasyonların genellikle keyfi-gereksiz ameliyatlar olduğu yönünde bir algı olsa da aslında bireylerin yaşadığı ciddi sosyal bir sıkıntıyı ortadan kaldırdığını anlattı. Kılıç, “Göğsü olmayan bir kadının yaşadıklarını, göğsü küçük olan bir kadının yaşadıklarını düşündüğünüzde bunlar gerçekten devletin karşılaması gereken operasyonlar. Sigorta kapsamına girmesi lazım çünkü göğsü olmayan kadın, kolu ve bacağı olmayan birisi ile aynı şeyi hissediyor bilinçaltında” diye konuştu.

Kepçe kulak sorunu rapor edilirse, devlet karşılıyor

Op. Dr. Kılıç, kepçe kulak sorunu yaşayan bir bireye ilişkin olarak çocuğun okul hayatını, psikolojisini bozduğuna dair rapor alınması halinde, kamunun operasyon maliyetini kar¬-şıladığını da açıkladı.

Sağlık turizminde estetik önemli

Op. Dr. Oğuz Kılıç, Türkiye’ye yönelik sağlık turizminde estetik cerrahinin önemli bir yeri olduğunu da belirterek, yurt dışından kepçe kulak ameliyatı için gelenler olduğunu kaydetti. Estetik ameliyatların Avrupa ve ABD’de çok pahalı olduğunu kaydeden Kılıç, bu yönde Türkiye’ye yönelik bir ilginin gözlendiğini anlattı. Op. Dr. Oğuz Kılıç, göğüs, burun, saç ekimi operasyonlarının en fazla ilgi gören tedaviler olduğunu anlattı.