Merdiven altı saç ekimi, Türkiye’deki Sağlık Turizmini bitirebilir

Türkiye saç ekimi konusunda sağlık turizminin lideri olarak kabul edilse de, yasal ve doğru işler yapan klinikler, merdiven altı olarak tabir edilen yasadışı saç ekimi merkezleri tarafından yok edilme tehdidi altında. Nedeni ise son derece basit: Ucuz, yasadışı ve sahtekar merkezler. Saç ekimi ve sağlık turizmi konusunda büyük sorunların yaşandığını söyleyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, şu saptamalarda bulundu: “2015 senesi resmi rakamları incelediğimizde Türkiye’ye 100.000 saç ekimi turisti geldi, günde 200 yabancı saç ekimi yaptırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 2016 yılında Türkiye’nin sağlık turizmi endüstrisi, yüzde 12’lik artışla 700 milyon doları aşan büyük bir etki yaptı. Diğer turizm sektörleri arasında sağlık turizminin toplam gelirde en yüksek artış olduğu görülmektedir.

Bunlar muazzam rakamlar fakat öngörüm birkaç sene içinde ülkemizin bu can damarı, sahtekarlar yani merdiven altı işletmeler tarafından sömürüldükçe kan kaybetmeye başlayacak. Nedeni ise saç ekimi için ülkemize gelen, döviz bırakan turistlere zarar vermeleri. Yaptıkları işlem kesinlikle saç ekimi değil! Saç ekimi uygulamaları ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarında ve cerrahi müdahale birimi bulunan merkezlerde yapılır. Güzellik merkezi bile olmayan yerlerde saç ekimi yapıyorlar”.

Yabancı hasta farkında bile değil

“Yasadışı merdivenaltı yerlerin hızla artması, orijinal ve doğru işlem yapan sağlık kuruluşlarını yok etmekle tehdit ediyor. Bu tarz yerlerin günden güne genişleyen ağları, başta Arap ülkeleri olmak üzere yurtdışından giderek artan sayıda ziyaretçi tarafından kazanç sağlatıyor. Saç ekimi konusunda resmen bir karaborsa oluşturdular. Özellikle artık işsiz kalma sınırına gelen seyahat acenteleri bu konuya ön ayak oluyorlar.

Lisanssız saç ekimi işletmelere yabancı hasta bularak, bu turistlerin sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Sonuçlar o kadar kötü ve turistler o kadar çok mağdur bırakılıyor ki, işte bu da sağlık turizminin sonunu getirecek. Türkiye’deki bu yasadışı mevzu, adımızı çıkaracak ve bizim gibi profesyonel sağlık kurumları ise resmen tehdit altında” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, yabancı hastaların maalesef yasadışı ve çoğu zaman doktor ve uzman olmayan kişiler tarafından tedavi edildiğinin farkında bile olmadıklarını vurguladı.

Taksim’e gidin bakın

“Hiç fazla uzağa gitmeyin, bugün Taksim’e bakın. Her gün müşteri ve müşterilerin belgelerinin listesi ellerinde arabulucular tarafından İstanbul’un merkezinde onlarca hasta, turizm acentesine teslim ediliyor. Ajanslar hastaları alıyor ve sözüm ona saç ekimi yaptırmak için her şey dahil olarak anlaştığı süreci başlatıyor. Bu sahte merkezler zaten yabancı hastaya sonradan hayal kırıklığına yaşatacağı% 100 garantiyi veriyor. Hasta teslim oluyor ama gördüğümüz o ki, sonuçlar berbat.

Hastaların hayatları tehlikeye atılğından endişe ediyorum. Hasta hem mevcut sağlıklı saçlarından oluyor, komplikasyonlar artıyor hatta sağlığı ciddi anlamda tehdit altına giriyor. Sanıyorum bugün her 10 merkezden sadece 5 tanesinin lisansı vardır. Bu denli önemli bir konu acilen masaya yatırılmalı. Uzun zamandır yetkililer bu konuya göz yumuyorlar. Bu hem mantar gibi yeni merdivenaltı merkezlerin açılmasını, hem de bizim gibi sağlık kuruluşlarının kan kaybetmesini sağlıyor. Her şeyden önemlisi bu ülkemize en fazla getiriyi yapan sağlık turizminin bitirilmesine en büyük etken”.

Tıp eğitimi olmayan kişilere saç ekimi yaptırılıyor

“Bakın saç ekimi bir doktor gözetiminde yasal olarak hastanede, klinikte yapılabilir. İşlemin kaydı yapılmalı ve açıkça belirtmelidir. Merkez bir acil ünite ve en az bir ameliyat odasına sahip olmalıdır. Ayrıca, kanunlarımıza göre ulusal sağlık sistemi ile de doğru bir şekilde kayıtlı olmalıdır. Ancak yasadışı klinikler konut, ofis veya küçük hastanelerde bile faaliyet gösteriyorlar. Birçok ruhsatsız klinikte, tecrübesiz tıp öğrencilerine ve hatta tıp eğitimi olmayan kişilere saç ekimi yaptırılıyor.

Şu ana kadar maalesef hiçbir otorite sorunların farkında olsalar dahi, bir çözüm yoluna gitmediler. Bu durum sonunda çok ciddi sonuçlara varacak. Gazete manşetlerinde bir saç ekimi turistinin öldüğünü göreceğiz ve işte o zaman her şey için çok geç olacak” diyen Cihantimur, yetkililerin bir an evvel önlem almaları gerektiğini söyledi.