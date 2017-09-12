Sağlıkta ihmal iddiasına suç duyusu!

Kırıkkale’de ikiz çocuklarını 6 aylık hamileyken kaybeden bir çift, ihmal olduğu iddiasıyla doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İHA’nın haberine göre; Kurban Bayramı’nın ilk günü rahatsızlanarak erken doğum şüphesiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İrem Nur Özen (21), yaşanan çeşitli sıkıntılar sonrası Ankara’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak burada çocuklarını kaybetti. Özen ailesi ise yaşanan bu kayıptan üniversite hastanesinin o günkü kadın doğum bölümünün sorumlu doktoru ve kontrollerini takip eden Y.Ş.’yi sorumlu tutarak Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.

“TIP FAKÜLTESİ ÖZELE SEVK ETTİ; ÖZEL, PARA YATIRILMAYINCA MÜDAHALE ETMEDİ”

Yapılan müdahaleler sonucunda bebeklerini düşük yaparak kaybeden İrem Nur Özen, o gün neler yaşadığını şöyle anlattı:

“Saat 10.30 civarı sancılarım başladı. Ambulansla 11.00’de Tıp Fakültesine gittik, yarım saat acil girişinde bekledik, kanamam olduğu için kadın doğum bölümünü yönlendirdiler. Orada da biraz bekledik, sonra kadın doğum hocaları geldi. Takibimin nerede olduğunu sordular, ben de Dr. Y.Ş. isimli hoca ile bir özel hastanede gebelik takibi görüyordum. O hastanede olduğunu söyledim. Benimle birlikte bir hasta geldi, o da İhtisas Hastanesinde olduğunu söyledi. Doktor ikimizi de içeri alamayacağını belirtti, ebe geldi, o da kanamamın olduğunu ve acil çocuğun alınması gerektiğini söyledi. Sonra ben içeri doğumhaneye alındım ve orada bulunan sedyeye oturttular. İki saat orada bekledim, bana hiçbir müdahale yapılmadı. Sonra orada bulunan ebe kanamamın olduğunu ve acil müdahale yapılması gerektiğini tekrar söyledi. Hocalar geldi ve ‘doğum başlamış çocuk düşüyor’ diye rapor tuttular. Eşimi çağırarak benim özel doktora götürülmem gerektiğini ve kendilerinin müdahale edemeyeceklerini söylediler. Y.Ş. isimli doktora gittik, doğumun başladığını ve şu an bir şey yapamayacağını söyledi. Eğer Ankara’ya giderlerse orada dikiş yaparak bebekleri kurtarabileceğini söyledi. Saat 16.00’da Ankara’daki bir özel hastaneye gittik. O saatten akşam 19.00’a kadar hiçbir müdahale yapılmadı, para yatırılmadığı için.”

“6 BİN LİRA İSTEDİLER”

Kanaması olan hastaya bakmak için kendilerinden ön şart olarak 6 bin lira para istediklerini ifade eden İrem Nur Özen’in eşinin babası Süleyman Özen, “Doktora şu an paramın olmadığını ve bunu Ankara’ya yola çıkmadan söyleseydi tedarik edeceğimi söyledim. O da ‘bunun bir prosedür olduğunu ve eğer parayı yatırmazsa bu hastanede hastamıza bakılmayacağını’ söyledi. Ben bu neticeden sonra Kırıkkale’ye tekrar döndüm, çeşitli akrabalardan, hısımlardan 6 bin lirayı tedarik ettim ve o arada saat akşam 19.00 oldu. O saatte parayı yatırdım, hastaya müdahale ettiler, çocukları aldılar. Çocukların ikisi de öldü. Biz oradan ertesi gün cenazemizi aldık, sabah Kırıkkale’ye geldik” diye konuştu.

“PERİŞAN BİR HALDEYİZ, GELİNİMİZİN DE PPSİKOLOJİSİ BOZULDU”

Özen, şöyle devam etti: “Biz hastanelerde de bu kadar mağdur olacağımızı bilmiyorduk, şimdi perişan bir haldeyiz, gelinimizin de psikolojisi bozuldu. Başka birileri de aynı duruma düşmesin diye biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sağlık bakanıma buradan sesleniyorum, bu özel yerlere engel olsun. Para tuzağı için bunların olmamasını istiyorum. Diğer vatandaşlarımız da böyle mağdur olmasın.”

“İKİ CAN KAYBETTİK, ALLAH’TAN EŞİM KURTULDU”

“Bu şekilde bir muamele ile karşılaşacağımızı biz bilmiyorduk” diyen İrem Nur Özen’in eşi Eyüp Özen, “Biz hastamızla ilgilenilir, içeriye alınır diye düşünüyorduk. Biz iki can kaybettik, Allah’tan eşim kurtuldu en azından, onun da kanaması vardı. Oraya gittiğimizde hastası olmadığımız için bize bakılmaması gibi bir durum nedir. Biz onun hastası olmadığımız için ölelim o zaman. Bizi buradan Doktor Y.Ş. ümit vererek götürdü, ‘çocuğu kurtaracağım, dikiş atacağım, beş veya altı hafta daha anne karnında duracak ondan sonra kuvözde zaten normal yaşam ortamı sağlanacak’ denildi. Biz oraya gittiğimizde direkt ameliyata alındı ve bebekleri kaybettik” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR KURUMUN HAYATİ TEHLİKESİ OLAN BİR HASTAYI GERİ ÇEVİRMEK GİBİ BİR HAKKI YOK”

Yaşanan sıkıntıyla ilgili Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, hiç bir kurumun hayati tehlikesi olan bir hastayı geri çevirmek gibi bir hakkının olmadığını, kendilerinin gerekli araştırmayı yapacaklarını söyledi.