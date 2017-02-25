TEİS: Daha önce yok denilen ilaçlar aniden depolara gelmeye başladı!

Fiyat kararnamesindeki değişiklik ilaçların eczaneye kesintisiz gelmesini sağlayacak mı? Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, geçtiğimiz aylarda piyasada bulunmayan ilaçların en büyük nedeninin ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği tarihe endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmasından kaynaklandığını söylediklerini hatırlatarak; Bugün 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda, Fiyat değerlendirme komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak 1 Avro değerini ilan edeceğini ,fiyat artışının da 5 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bundan dolayı da artık ilaçların eczaneye kesintisiz olarak gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bu durumun depo ve firmalarda ilaçların stoklarda bekletilmesinin önüne geçeceğini söyleyen Saydan, şunları kaydetti: “Özellikle 2016 yılının son ayından beri piyasada bulunmayan ilaçlar şubatın 20’sinden sonra aniden depolarda bulunmaya başlandı. Dolayısıyla da ilaçlar eczanelerimize gelmeye başladı. Bu hayret verici bir olaydır.

Daha önce Vatandaşlar her gün eczanelere geldiklerinde yaşadıkları sorun yüzünden eczanelerimiz suçlandı. Ama sorunun kaynağının eczanelerimiz olmadığını defalarca söyledik. Şimdi aniden depolarda bulunmaya başlayan ilaçlar da bunu kanıtlar niteliktedir.

Her zaman kolaylıkla töhmet altında bırakılan eczanelerimizin bırakın stok yapmaya müsait sermayeye sahip olmasını, neredeyse %95’inin kredi ve borç sarmalında olduğu göz önünde bulundurulursa, böyle bir ithamın yersiz ve mesnetsiz olduğu açıktır. Fiyat Kararnamesinde ilaç fiyat düşüşlerinden oluşan zararımızın telafisi için hala herhangi bir yaptırım düzenlenmemiş olmasına da bir anlam veremiyoruz. İlaç fiyatı düşen firmaya 45 gün boyunca eczacıya pahalı fiyattan ilaç satmasına imkan tanıyan düzenlemede ısrarın sebebi anlaşılabilir değildir. Devlet eczacıları zarar ettirerek tasarruf etmeye çalışmamalı, tasarrufu kaynağından yani ilaç firmaları üzerinden etmelidir.”

Saydan, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararla ilgili olarak, 7. maddenin 3. fıkrasında yer alan; “Avro değeri bir önceki yıla göre arttıysa komisyon kararının ilanından itibaren 5 gün sonra, düştüyse komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğü girecek” maddesini değerlendirerek, şunları kaydetti: “Yani, artış gösteren Avro değerinden sonra, yeni fiyatın uygulanması için daha önceki yıllarda olduğu gibi 45 gün beklenmeyecek, hemen yürürlüğe girecek.

Bu uygulamanın da ilaç eczaneye gelirken yapılan stokçuluğun önüne geçeceğini umuyoruz. Diğer taraftan ; fiyat düşüşlerinde eczanelerimizin stoklarında oluşan zararın telafisi için de firmalara eczane zararlarını karşılanması yönünde yaptırım uygulanmasını sağlayacak düzenleme yapılmasını da on üç yıldır beklediğimizi yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eczacılar zarar ettirilerek tasarruf; adil değil, sürdürülebilir değil!”

TEİS BASIN BÜROSU/25/02/2017