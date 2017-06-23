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Ece Kaşıkçı, BMS Türkiye Genel Müdürlüğü pozisyonuna atandı

Ece Kaşıkçı, BMS Türkiye Genel Müdürlüğü pozisyonuna atandı Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

BMS Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna Ece Kaşıkçı, interim olarak atandı. Kaşıkçı, BMS Türkiye’ye 2014 yılında Finans Direktörü olarak katılmış ve stratejik iş önceliklerinin belirlenmesi ve yürütülmesi için Türkiye Genel Müdürü ile yakından çalışmıştı. Yüksek sorumluluk duygusu, güçlü takım çalışması, fonksiyonlar arası işbirliği sergilerken, BMS Türkiye’nin ticari başarısında kritik rol oynamıştı.

2015 yılında 7 ay boyunca İmmünoloji&Viroloji İş Birimi Direktörlüğü rolünü de mevcut finans görev ve sorumluluklarının üzerine ilaveten başarıyla tamamlamıştı. Ece Kaşıkçı, BMS’e katılmadan önce ilaç endüstrisinde güçlü bir deneyime sahipti. Özellikle Abbott Laboratuvarları’nda Kıdemli Finans Analisti, Gilead’ta Finans Direktörü ve geçici Genel Müdür deneyimi bulunuyor.


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