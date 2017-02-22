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Sandoz Ortadoğu ve Türkiye İş Geliştirme Direktörlüğü’ne Cem Acarsoy atandı

Sandoz Ortadoğu ve Türkiye İş Geliştirme Direktörlüğü’ne Cem Acarsoy atandı Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Franklin & Marshall College Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Cem Acarsoy, 2000-2003 yıllarında Boston’da Braun Danışmanlık’ta danışman olarak görev yaptı. 2005-2006 yıllarında Helix Yönetim Danışmanlığında,  Kıdemli Danışman, 2007-2010 yılları arasında IMS’te Proje Müdürlüğü görevlerinde  bulundu. 2010-2016 yılları arasında Astra Zeneca’da sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Doğu Avrupa ve Türkiye Ticari Mükemmelliyet ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalıştı.

03 Ocak 2017 itibari ile Sandoz Ortadoğu ve Türkiye İş Geliştirme ve Lisanslama Direktörlüğü görevini üstlenen Cem Acarsoy, Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Körfez ve Levant ülkelerinin iş geliştirmesinden sorumlu olacak. Robert Koleji mezunu olan Cem Acarsoy’un Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı bulunmaktadır.

Sandoz hakkında:

Sandoz, farmasötik ilaçlar ve biyobenzerlerde küresel bir İsviçre’li liderdir. Dünya çapındaki Novartis Group’un bir parçası olarak amacımız, insanların hayatlarını iyileştirmek ve uzatmak için yeni yöntemler keşfetmektir. Dünya genelinde insanlara yüksek kalite ilaçlara erişmelerinde yardımcı olmak üzere, yeni yaklaşımlara öncülük ederek, artan sağlık ihtiyaçlarını desteklemek için topluma katkıda bulunmaktayız.

Tüm büyük tedavi alanlarını kapsayan, 1.000 molekülün üzerindeki portföyümüz, 2015 satışlarında 10,1 milyar Amerikan doları olarak hesaplanmıştır. 2015 yılında ürünlerimiz, 500 milyondan fazla hastaya ulaşmıştır ve bu sayının bir milyara çıkmasını amaçlamaktayız.

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