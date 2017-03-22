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Meltem Yıldız, Sandoz’da Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu CFO görevinde

Meltem Yıldız, Sandoz’da Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu CFO görevinde Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Ankara Üniversitesi mezunu Meltem Yıldız, Sandoz’da Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu CFO (Mali İşler Yöneticisi) görevine getirildi. Profesyonel kariyerine 1998 yılında Sabancı Holding’te uzman denetçi olarak başlayan Yıldız, daha sonra Dupont De Nemours’da Fransa ve İsviçre’de Avrupa Mali Kontrolörü olarak çalıştı. Ardından Fransa’da Waters SAS’ta ve Türkiye’de GE Sağlık’ta çeşitli görevler üstlendi. Yıldız, son olarak Pernod Ricard Türkiye’de CFO olarak görev yapıyordu.

1 Mart 2017’den itibaren Sandoz Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Mali İşler Müdürlüğü (CFO) görevine getirilen Yıldız, finans alanında 19 yılllık deneyime sahip. 1970 doğumlu Yıldız, Fransızca ve İngilizce biliyor.


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