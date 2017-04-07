TEİS: Tıbbi malzemeler eczanelerden temin edilmeye devam edilecek!

Hastalar, anlaşmalı tıbbi malzemeci aramak zorunda kalmayacak. Tıbbi Malzemelerin temini konusunda bir basın açıklaması yayınlayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) şu ifadelere yer verdi: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31/03/2017 tarihinde yapılan duyuruya göre şahıs ödemesi olarak düzenlenen tıbbi malzeme reçete bedellerinin 31/05/2017 tarihine kadar ödenmeye devam edileceği bildirilmiş olup, başta hasta bezi olmak üzere tıbbi malzemelerini eczanelerimizden fatura karşılığı alan hastalarımız 31 Mayıs 2017 tarihine kadar aynı şekilde almaya devam edebileceklerdir.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan “Bizler sonradan alınmış sertifikalar ile değil kanunların yetki verdiği diplomalarımız ile tıbbi malzemeleri vatandaşlarımıza vermekteyiz. Kurumun yapmış olduğu son duyuruya istinaden, henüz eczanelerle anlaşma yapılmamış olması nedeniyle vatandaşlarımızın semt semt gezip anlaşmalı tıbbi malzemeci arama eziyeti çekmesine gerek kalmamıştır. Hastalar; Eczanelerimizden eski yöntemle başta hasta bezi olmak üzere tıbbi malzemelerini almaya devam edebilecek” dedi.

Saydan’ın açıklaması şöyle;

“Vatandaşlarımızın bu tür malzemelere ait reçete yazıldığında ilk geldikleri yerler eczanelerimizdir. Bizler sonradan alınmış sertifikalar ile değil kanunların yetki verdiği diplomalarımız ile tıbbi malzemeleri vatandaşlarımıza vermekteyiz. Şöyle ki; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinde “….Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” denilmekte olup Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 33. maddesinde de “İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir” ifadeleri yer almaktadır.

Hazır Tıbbi malzemeleri eczanelerimizde eczacı diplomamız ile hastalarımıza verme yetkisine sahibiz. SGK ile eczaneler arasında yapılacak sözleşmenin bu tür ürünleri kapsaması ve vatandaşlarımıza eczanelerimize reçeteleri ile geldiklerinde ilaçlarının yanı sıra reçete de bulunan tıbbi malzemeleri de vererek vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması gerekmektedir. Çünkü yurt genelinde 25 bin eczanemizde 7 gün 24 saat hiç aksamadan vatandaşa ilaç ve sağlık danışmanlığı vermekteyiz.

Eczane sözleşmelerinin “tıbbi malzemelerin“ de eczanelerce karşılanması yönünde hazırlanması vatandaşlarımızın sağlık hizmetini kesintisiz alması açısından çok önemlidir. Vatandaşlarımız halen; hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği vs. gibi elzem tıbbi malzemeleri almak için bedelini ödeyerek eczanelerimize fatura kestirip kurumdan ödemesini kendileri almaktadırlar. Kurum duyurusu ile de mevcut uygulamanın 31 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edeceği bildirilmiştir.

Görsel ve yazılı basında vatandaşlarımıza tıbbi malzemeleri eczanelerden ödeme yapmadan alacakları yönünde yapılan bilgilendirmenin henüz eczanelerce imzalanan bir protokol olmadığı için hayata geçmediğini, eski yöntemin 31.05.2017 tarihine kadar uzatıldığını, eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak kamuoyuna duyurmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

SGK’nın ülkemizdeki eczanelerimizin sayısını ve fakülte eğitimi ile aldığımız bilgi birikimini göz ardı etmeden ivedilikle “ayakta tedavide kullanılan hazır tıbbi malzemelerin temini için gerekli düzenlemelerin eczane sözleşmelerimize eklenmesini sağlamasını ve vatandaşlarımızın eczanelerden de bu hizmetten yararlanması sağlanarak, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.”