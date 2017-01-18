Türkiye’nin köklü ilaç şirketi İbrahim Etem ve İtalyan Menarini’den üretime yatırım

Türk-İtalyan iş birliğiyle iş dünyasında güçlü adımlar… Türkiye’nin ilk ve köklü ilaç firması İbrahim Etem – Menarini’nin Türk ve İtalyan yöneticileri, şirketin son dönemdeki yükselen performansını ve Türkiye hedeflerini paylaşmak üzere İstanbul’da basının karşısına çıktı. 114 yıllık şirketin ‘değer üretmek’ hedefiyle yola devam ettiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, “İki köklü şirketin İbrahim Etem ve Menarini’nin bir araya gelmesinin tek amacı var; değer üretmek” dedi.

Şirketin 2016’yı yüzde 25 büyüme ile kapattığını belirten Genel Müdür Uğur Bingöl, “Türkiye için zor bir yıldı, buna rağmen hedefimizin üzerinde büyüdük. Bir yılda 100 milyon kutu ilaç sağladık. Ve bunun 75 milyonunu kendi tesislerimizde ürettik. 2017’ye daha umutla bakmak istiyoruz” diye konuştu.

1903 senesinde kurulan ve Türkiye ‘nin ilk ilaç şirketi olan İbrahim Etem ve Menarini’nin yöneticileri İstanbul’da basın toplantısı düzenledi. 2016’da yüzde 25 büyüme kaydeden şirket, Türkiye’de üretime yatırım yaparak büyümeye devam edeceğini açıkladı. Menarini Grubu’nun Genel Müdürü Pietro Giovanni Corsa ve İbrahim Etem – Menarini Yönetim Kurulu Üyesi Carlo Colombini ise “Akdeniz’de aynı coğrafyayı paylaştığımız Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz” dedi.

İtalya’nın en büyük ilaç şirketi olan 131 yaşındaki Menarini Group’un Başkanı Lucia Aleotti toplantıya Floransa’daki şirket merkezinden görüntülü bağlantıyla katıldı. Lucia Aleotti, “Akdeniz kültürünü paylaşan ülkeler olmamız, ilaç sektöründeki köklü bağlılığımız ve uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimize dayanarak hem Türkiye’deki şirketlerimizin hem de Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Sonay Gürgen, ”Bu yıl 114 yaşına giren İbrahim Etem, Türkiye’nin tarihine tanıklık etmiş, sektörde ilklerin öncüsü olmuş, ülkemizin ilk ve en köklü ilaç firmasıdır. İlk antibiyotiği üreten şirkettir. Bugün 800’e yakın çalışanımız ve üretimimizle Türkiye’nin en büyüklerinden biriyiz. İbrahim Etem ile Menarini’nin bir araya gelmesinin tek amacı var; insan için değer üretmek” diye konuştu.

2016’da yüzde 25 büyüme

Şirketin 2016 performansını ve 2017 hedeflerini anlatan Bingöl şöyle konuştu: “2016 Türkiye için oldukça zor bir yıldı. İç ve dış etkilerle hem siyasal hayatımız hem de ekonomimiz oldukça zorlandı. Buna rağmen biz, sektörümüzde tüm çalışma alanlarımızda başarılarla dolu örnek bir yılı geride bıraktık. 2016’da 75 milyon kutu ilaç ürettik ve ithal ettiğimiz ürünlerle birlikte Türkiye’de sağlık sektörüne 100 milyon kutu ilaç sağladık. 400 milyon tablet ve 50 milyon ampul ürettik. 2015’i de %19 büyümeyle kapatmıştık. Bugün Türkiye’de ilaç sektöründe kutu satış rakamlarına göre 6’ncı sıradayız. Tüketici sağlığı pazarında %40 büyüme elde ettik. Hayvan sağlığı ürünlerimiz ve ilaç ihracatımızla da attığımız her adımda bize duyulan güvenden güç alıyoruz.”

Bingöl, 2017 beklenti ve hedeflerini şöyle anlattı: “Öncelikli hedeflerimiz, tüm ekonomik koşullara rağmen ürünlerimizi aksatmadan insan sağlığına sunabilmek, bunu sürdürülebilir kılmak ve yeni ürünlerle büyümek olacaktır. Ayrıca üretim bizim için çok önemli. 2017’nin ilk haftasında, büyüme stratejimizin ilk adımını attık, Topkapı’da fabrika yerleşkemizin tamamını üretime bırakarak merkez ofisimizi Maslak’a taşıdık.

Topkapı’daki alanımızın tamamını üretim için kullanacağız. Türkiye’nin üretim hacmi en yüksek 5 firmasından biri olarak yatırım ve büyüme hep gündemimizde. Menarini Group’un faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye 6’ncı sırada ve büyüyen pazarlar içinde Türkiye için en az yüzde 10 büyüme bekleniyor. Türkiye’de nüfus artıyor, yaşam süresi uzuyor ve sağlık bilinci konusunda pozitif gelişmeler var, bütün bunlar ekonomik gelişme ile birleşirse orta ve uzun vadede beklentiler yönünde büyüme sağlayabiliriz. Bununla birlikte lokal üretim, üretim kalitesi, kapasite ve yetkinliklerimizin önemi ortaya çıkıyor. Doğru strateji ve kararlı uygulamalarla yola devam ediyoruz.”

“Türkiye ve İtalya birbirini tamamlıyor”

Toplantıya, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Luigi Mattiolo, İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo ve İtalyan Ticaret Odası Başkanı Giuseppe Moggi de katıldı. Büyükelçi Mattiolo, törende yaptığı konuşmada, İtalya ve Türkiye arasında yükselen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Mattiolo, şunları söyledi: “Türkiye’ye yatırım yapmak birçok İtalyan firmasının hayali, Türkiye’ye duydukları güvenin ifadesi. Türkiye ve İtalya rekabet eden değil birbirini tamamlayan ülkeler. Türkiye’de 800’e yakın İtalyan şirket var. Menarini ve İbrahim Etem büyük tecrübelere sahip şirketler.

Bu nedenle büyük bir başarıyla ve örnek teşkil edecek şekilde yollarına devam ediyorlar. Tüm amacımız yeni şirketlerin özellikle birlikte inovasyona katkı sağlayacak şekilde Türkiye’ye girerek Türkiye ve İtalya ekonomilerine katkı sağlaması. Bunun için gerekli kapasite ve potansiyel var. İbrahim Etem ve Menarini arasındaki işbirliğinin Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliği gibi uzun ömürlü olmasını diliyorum.”

“Türkiye’ye inanıyoruz”

Toplantıya İtalya’dan katılan Menarini Group’un Genel Müdürü Pietro Giovanni Corsa ise Menarini’yi anlattı: ”Menarini Group’un tarihi 1886’ya dayanıyor, bugün şirketimiz 131 yaşında. İtalya’nın bir numaralı ilaç şirketiyiz. Türkiye’nin yanı sıra tüm AB üyesi ülkelerde, İsviçre, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Amerika, Hindistan, Çin ve Kore, Güney Afrika, Arjantin ve Meksika gibi 130 ülkede faaliyet gösteriyoruz, Türkiye de bu ülkeler arasında 6. sırada. Uluslararası Ar-Ge merkezlerimizle sektöre yenilikçi ürünler ve yenilikçi tedavi alternatifleri sunuyoruz.”

Her iki şirketin de asırlık tarihe, büyük bir mirasa ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan İbrahim Etem – Menarini Yönetim Kurulu Üyesi Carlo Colombini ise şöyle konuştu:

‘ Dünyadaki en büyük İtalyan ilaç firması ve global bir kurum olan Menarini’nin güç ve değerlerini Türkiye’nin ilk ve köklü ilaç firması İbrahim Etem’in değerleri ile birleştirdik, daha da güçlendik. İstanbul tesisleri dünyadaki 14 üretim tesisi arasında önemli bir yere sahip. İbrahim Etem – Menarini yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek.

Türkiye bizim için en önemli pazarlardan birisi. Üretim odaklı yatırımlar yapacağız. Menarini, Türkiye’de lisanslı ürünleriyle sağlık sektörünün önemli aktörü olmaya devam edecek. Biz Türkiye’de büyümeyi sürdürmek ve daha fazla değer yaratmak istiyoruz. Türkiye’ye inanıyoruz ve uygun koşullar sağlandığı müddetçe yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz.’