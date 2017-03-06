Tuzla mesafeli ilişki ömrü uzatıyor! Tuzu azaltarak hastalıkları önlemek mümkün

Uzmanlar tuzla mesafeli bir ilişkiyi öneriyor. Yapılan araştırmalar günlük tuz tüketiminin bir çay kaşığı günde 5 grama indirilmesi ile her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 milyon ölümün önlenebileceğine dikkat çekiyor. Yemeklerde tuz yerine baharat, limon suyu, nar ekşisi ya da sirke kullanarak tat katmak tuz tüketimini azaltmayı sağlıyor. Gündelik hayatta tuzun makul sevide tüketilmesi durumunda bazı hastalıkların oluşmasının engellenebileceğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyon, kalp, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlamak gerektiğine dikkat çekiyor.

Fazla tuz hipertansiyona neden oluyor



Tuzun azaltılması kan basıncını kontrol altına almanın yanı sıra hipertansiyon gelişimini de önleyebilir. Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak için yapılacak işlerden birisi de tuzun azaltılmasıdır. Batı tarzı beslenmede kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz alır. Bu tuzun günde 5 grama düşürülmesi kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. 2012 yılında yapılan araştırmaya göre günde ortalama 15 gram tuz alıyoruz. En önemli tuz kaynağı da yemek pişirilirken eklenen tuz ve ekmek.

Daha az tuz tüketimi için 10 öneri

Yemeğin tadına bile bakmadan tuz koymayın. Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkilerle yemek tatlandırılabilir. Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve, turşudan uzak durun. Yemek pişirirken tuz koymayın, pişirdikten sonra da koymayın. Tuzu azaltılmış peynir yiyin. Doktor veya eczacıya danışarak yapay tuz kullanabiliriz Dışarıda yemek yerken seçici olun. Paketli gıdalarda çok fazla tuz olduğunu unutmayın. Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin. Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir Taze fındık, ceviz, semizotu yemeğe lezzet katar Alışveriş yaparken gıda etiketindeki tuz miktarına bakalım.

Pratik bilgiler