TEİS: SGK’nın eşdeğer ilaç uygulaması akılcı ilaç kullanımına sekte vuruyor

Sağlıkta dönüşüm programının 10 yılı aşkın süredir en önemli ayaklarından biri olduğu belirtilen fiyatlandırmadaki eşdeğer ilaç uygulamasının, akılcı ilaç kullanımına sekte vurduğu belirtildi. Tüm Eczacı İşverenlerSendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, bu durumun son dönemde amacını aşarak emekliye, çalışana, öğrenciye, memura, işçiye olmak üzere toplumun tüm kesimine maddi külfet olmaya başladığına dikkat çekti. İlaçta geri ödeme kurumu olan SGK’nın yıllardır ilaç fiyatlarını baskılamak adına giriştiği uygulamaların sorun haline geldiğini söyleyen Ecz. Saydan, ilacın en ucuz birim fiyatının akılcı ilaç kullanımı sekteye uğrattığını söyledi.

SGK’nın bir ilacın tutarını öderken piyasada o etken maddeyi içeren tüm formlar içinde birim fiyatı en düşük olanı baz aldığını dile getiren Ecz. Saydan, şu bilgileri verdi: ”Piyasayı baskılamak için yapılan bu uygulama ,tablet,ampul veya ml. hesabına dönünce ,vatandaşlarımıza ‘fiyat farkı’ olarak yansımakta ve tablet sayısı fazla olan ilaçların tüketimi artmaktadır. Bu durum ‘akılcı ve yeterli ilaç’ kullanımına aykırı ve karşı bir durum yaratmaktadır. Firmalar tabiri caizse ‘toptancı ebadında’ ilaç kutularına ruhsat aldıkça, SGK da birim doz için ödeyeceği tutarı aşağı çekiyor.

Bu, ilk bakışta kulağa hoş gelse de, unutulmaması gereken konu, birim fiyatın ancak kutu içeriği artınca düştüğü gerçeğidir. Yani SGK; 28 tablet içerikli bir ilaç bedelinin tamamını öderken, referans fiyat 28 tabletlik form oluğundan 14 tabletlik formu alacak vatandaş fiyat farkı ödemek zorunda bırakılmaktadır.”

FİYAT FARKI UYGULAMASI AMACINI AŞTI

Örneğin, bir adet enjeksiyonluk ‘seftriakson’ grubu antibiyotik kullanması gereken hastaya; SGK’nın aynı ilacı 3 adet içeren kutudaki bir ampul fiyatı baz alarak ödenmesinden dolayı 4 TL ilaç fiyat farkı çıkmakta, hipertansiyon için hastaya doktorun yazdığı ‘amlodipin 30’ tabletlik ilacın SGK ödemesi 90 tablet içeren ambalajın fiyatına bakılarak belirlenmekte, hasta 4-5 TL fiyat farkı ödemek zorunda kalmaktadır.

Çocuk reçetelerinde en yaygın reçete edilen ‘ko-amoksilav’ grubu şuruplarda 1 haftalık (70 ml) dozdaki bütün ilaçlara yaklaşık 5 TL fark çıkmaktadır. Çünkü 2 haftalık (140 ml) doz içeren şurup referans alınarak ilacın fiyatı 140’a bölünüp bir mililitresi hesaplanmakta ve bu çıkan rakam 70 ile çarpılarak 70 ml lik ilacın fiyatı bulununca vatandaşımıza ‘ilacın fiyatı ile SGK nın hacim hesabı yaparak bulduğu fiyat’ fark olarak çıkmaktadır”

EMEKLİYE FİYAT FARKI EZİYETİ

Emekli hastaların eczanelerde normalde para ödememesi gerektiğini belirten Nurten Saydan, “Ancak çıkan fiyat farkları yüzünden yüksek tutarlar ödemeye başlamış durumdadırlar. Aynı hasta ‘ben devletimin ödediği eşdeğer ilacı almak istiyorum’ dediğinde ise, eczacının reçetede yazan 30 tabletlik ilaç yerine 90 tabletliği verme durumu olmadığından, çıkan fiyat farkını tahsil etmek hastadan para almak mecburiyetinde bırakılmakta, hastalarla gereksiz yere karşı karşıya gelmekteyiz” dedi.

Saydan, Sağlık Bakanlığının Akılcı İlaç Kullanımı Projesi ile de çelişen bu uygulama ile hastaların ve hekimlerin ister istemez büyük ambalajlı ilaca yönlendirilmekte olduğunu kaydetti. Saydan, “Fiyat farkı çıkmasın diye; 10 tablet ile iyileşecek hastaya 14 tabletlik kutudaki ilacı vermenin, 70 ml’lik şurup yerine 140 ml’lik şurup vermenin sağlık alanındaki hiçbir paydaşa faydası bulunmamaktadır.

İyileşen hasta; artan onlarca tableti israf olmasın diye çevresine dağıtıyor ve potansiyel sağlık riski yaratıyor. Evlerimizdeki ilaç dolapları, yarısı kullanılmış ilaç çöplüğüne dönüyor. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı İlaç Kullanımı projelerine de terstir ve bu durumun sorumlusu eczacılarımız değildir. TEİS olarak, yetkililere eşdeğer ilaç uygulamasını tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini, vatandaşlarımıza ise çıkan ilaç fiyat farklarının sorumlusunun eczacılar olmadığı belirtmek istiyoruz” dedi. (Hürriyet)