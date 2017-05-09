Anne adayları ve lohusalar için folik asit deposu kuşkonmaz

Folik asit, zengin vitamin içeriği ve afrodizyak özelliğiyle bilinen kuşkonmaz, özellikle hamilelerin folik asit ihtiyacı ve emziren annelerin süt üretimi için tüketmesi gereken önemli besin kaynağı.

Hamilelikte yetersiz folat tüketiminin çeşitli doğuştan gelen sakatlıklara yol açtığı belirlenmiştir. Yüksek folik asit ve vitamin içeriği ile kuşkonmaz özellikle hamile ve hamilelik için hazırlık yapanlar için önemli besin kaynağıdır. 1 Porsiyon kuşkonmazda (150gr) 183mcg Folik asit bulunuyor. Folik asitin günlük tavsiye edilen alım miktarı 200mcg olduğundan, bir porsiyon kuşkonmaz ile günlük ihtiyacın %91 ‘nden fazlasını karşılandığını görüyoruz.

100 gramında sadece 24 kalori olan kuşkonmaz, folik asit ihtiyacı için hamileler ve yeni doğum yapan annelerin tüketmesi gereken yiyeceklerdendir. B, K, C , A Vitaminleri için zengin bir kaynak olan kuşkonmazın içinde bulunan B9 vitamini (folik asit) gebelik anomalilerinin bir çoğunu önleyici etkisi kanıtlanmıştır. Kuşkonmaz içerdiği folat sayesinde hücrelerin düzgün bölünmesi için yardımcı oluyor.

Kuşkonmazda bulunan kalsiyum anne karnında büyüyen bebeğin kemik ve dişlerinin gelişmesine destek oluyor. Ayrıca kuşkonmazda, emziren annelerin süt üretimi için gerekli hormonlar bulunduğu için yenmesi özellikle tavsiye ediliyor.

Kısaca Kuşkonmaz

Kuşkonmazın üremeye olan olumlu etkisi bu doğal sürecin her alanında kendini gösterir.

Afrodizyak = Her iki cinste de cinsel istek arttırır

Erkekte sperm kalitesini arttır

Gebe kadına folik asit sağlar

Anne karnındaki bebeğin kemik ve diş gelişimine destek olur

Emziren annenin süt üretimini arttırır

Kuşkonmazın pişirilmesi

Kuşkonmazı hazırlamakta çok kolay. Beyaz kuşkonmazları ucu dışında tamamı, yeşil kuşkonmazın ise alt 1/3’lük kısmının kabuğu soyulur. Diplerinden 2 cm kadar bir kısmı kesilerek atılır. Yeşil Kuşkonmazlar tuzlu kaynar suda 4 dakika haşlanır. Daha sonra suyu süzülüp, soğuk veya buzlu suya alınarak pişme süreci durdurulur. Mor kuşkonmazların şeker içeriği daha fazla olduğundan çiğ tüketime daha uygundur veya çok az pişirilebilir.