Organik tarım azaldı, kolon kanseri arttı

Toplumda değişen beslenme alışkanlıklarının bir sonucu olarak fast food ve dondurulmuş hazır gıda tüketiminin artması kolon yani kalın bağırsak kanserinin en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Organik tarıma bağlı olarak gelişen ekolojik yaşam tarzının son yıllarda azalması, bağırsak kanseri vakalarının artmasına neden oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Yurci, kolon kanserinin erkeklerde daha fazla görüldüğünü söyledi.

Kolon kanserlerinin neredeyse tamamına kalın bağırsak içerisinde gelişen ve ‘polip’ adı kitlelerin neden olduğunu belirten Dr. Yurci, hastalığın gelişimi ve belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

“Kalın bağırsağın iç yüzeyine doğru büyüyen kitleler, polipleri ortaya çıkarmaktadır. Başlangıçta iyi huylu olan bu lezyonların zaman içinde değişime uğraması sonucu polip zemininde kansere neden olur. Polipler kalın bağırsağın tamamında görüldüğü gibi, sıklıkla kalın bağırsağın sol kısmında, ‘sigmoid kolon’ ve ‘rektum’ olarak adlandırılan bölümlerinde ortaya çıkar. Poliplerin büyük bölümü herhangi bir belirti vermez ve ancak kolonoskopi olarak adlandırılan kalın bağırsağın endoskopik bir kamera ile incelenmesi sonucunda teşhis edilir.

TUVALET ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ

Polip oluşum aşamasında genellikle herhangi bir belirti görülmemektedir. Ancak polip büyümeye ve kanser gelişmeye başlarsa belirtiler de ortaya çıkar. Tuvalet alışkanlığındaki değişiklikler, dışkıdaki kan, sebebi bilinmeyen karın ağrısı, erkeklerde demir eksikliği anemisi gibi belirtiler kanserin habercisi olabilir. Bu belirtilerin biri ya da birkaçı görülen kişilerin mutlaka uzman bir hekime başvurması gerekmektedir. Kesin teşhis ise kolonoskopi sayesinde yapılmaktadır. Bağırsağın iç yüzeyinin fleksibl özel bir kamera yardımı ile görüntülenebilmesi mümkündür. Kolonoskopi sayesinde, polipler çıkarılarak kanser oluşumu engellenebilmektedir.

SALAM SOSİS GİBİ İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Kalın bağırsak kanserinin görülme oranları her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu tip bir artış yaşanmasının en önemli sebeplerinden biri toplumda değişen beslenme alışkanlıklarıdır. Proteinden zengin ve sebzeden fakir beslenme yani fast food ve dondurulmuş hazır gıdaların tüketilmesi, kolon kanseri görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Salam, sosis gibi işlem görmüş gıdalar ve mangalda fazla pişmiş et ürünleri de kanser gelişiminde önemli faktörlerdir. Kalın bağırsak kanseri, her yaşta ortaya çıkabilse de risk özellikle 50 yaşından sonra belirgin olarak artmaktadır. Ailede kolon kanseri olan veya sindirim sistemi rahatsızlığı çeken kişiler de risk grubundadır.

DÜZENLİ EGZERSİZ VE KİLO KONTROLÜ İLE ÖNLEMİNİZİ ALIN

Kolonoskopi ile taramanın yanı sıra birtakım tedbirlerin alınması da kolon kanseri gelişiminin önlenmesinde etkilidir. Yüksek oranda lif ve düşük oranda yağ içeren taze sebze ile meyvelerin tüketimi kalın bağırsak kanserini önlemede tercih edilecek diyet olmalıdır. Düzenli egzersiz yapmanın kalın bağırsak kanseri dahil genel olarak kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Haftada en az 3 gün orta şiddette yapılacak egzersiz sağlıklı yaşam için önemlidir. Hareketsiz yaşam tarzı ve aşırı kilo kalın barsak kanseri riskini artırmaktadır. Sigara ve aşırı alkol tüketimi de aynı şekilde kolon kanserine zemin hazırlamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalarda kalsiyum, D vitamini ve magnezyum takviyelerinin de kalın bağırsak kanseri gelişimini azalttığı belirlenmiştir.”