Teis: Vatandaşlar tıbbi malzemeleri artık Eczanelerden de temin edebilecek

Tıbbi malzeme sözleşmesi 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor. Eczacılar bu tarihten itibaren ilacın yanı sıra tıbbı malzeme için de danışmanlık hizmeti verecekler. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, eczacıların sonradan alınan sertifika ile değil üniversite diplomaları ve aldıkları akademik eğitim ile tıbbi malzemede en iyi danışman olduklarını söyleyerek, “Vatandaşlar, hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabilecekler” dedi.
Vatandaş 1 Temmuz’dan Sonra, Fatura Kestirip Kurumun Ödemesini Beklemeyecek
Saydan konuyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “Reçetesine tıbbi malzeme yazılmış olan hastalarımız 1 Temmuz’dan sonra cadde cadde dolaşıp tıbbi malzemeci aramayacak, fatura kestirip kurumdan yapılacak ödemeyi beklemeyecek.
Eczanelerden temin edilen medikal ürün sayısı yeni protokol ile 186’ya çıktı
Çünkü, SGK eczanelerimizle sözleşme yaparak vatandaşlarımızın her gün çalışan, ülkemizin en ücra köşesinde bile hizmet veren 25 bin eczaneden hizmet alınmasını sağlamıştır. Eczane sözleşmelerinin “tıbbi malzemelerin“ de eczanelerce karşılanması yönünde hazırlanması vatandaşlarımızın sağlık hizmetini kesintisiz alması açısından çok önemli bir gelişmedir. Vatandaşlarımız; hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı vs. gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabileceklerdir.
İlaç Ve Tıbbi Malzeme Eczacı Danışmanlığı İle Alınır
Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak iddia ediyoruz ki, bizler yüksek eğitim seviyesinde, nitelikli satış yapan kurumlarız. Eczanelerimizde marka seçiminde gerekli özeni gösteriyoruz ve ürün hakkında yeterli bilgiye sahibiz. Eczanelerimizde vereceğimiz ürünlerin fiyatı hiçbir zaman vatandaşımızı zorlayacak, kurumu zarara uğratacak seviyede olmayacak. Fiyat avantajından dolayı da eczanelerimiz vatandaş tarafında tercih edilecektir.”
Saydan, TEİS olarak meslektaşlarına yeni uygulama hakkında bilgi tazelemesi yaparak 1 Temmuz tarihine hazırlandıklarını belirtti. Vatandaşların tıbbi malzemelerini alırken eczaneleri tercih edip, en uygun şekilde malzemelerini temin edebileceklerini söyleyerek, “Bizler bu malzemeleri yapılan kurum sözleşmesine dayanarak SGK’ya fatura edeceğiz ve vatandaşlarımızın bedelini ödeyerek, fatura kestirip kurumdan parasını almak için beklemesine gerek kalmayacak. Vatandaşlar eczanelerimizde ilaçlarda verdiğimiz kaliteli hizmeti, tıbbi malzemeler için de bulabilecekler.”
Eczanelerimizden Temin Edilebilecek Tıbbi Malzeme Listesi
|VARİS ÇORABI VE ANTİEMBOLİZM ÇORAP VE MANŞONU
|VARİS ÇORABI (ÇİFT)
|ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI
|ANTİEMBOLİZM BASINÇ MANŞONU
|KONUŞMA CİHAZI
|KONUŞMA CİHAZI
|ASPİRATÖR CİHAZI
|EV TİPİ ASPİRATÖR
|NEBÜLİZATÖR CİHAZI
|NEBÜLİZATÖR
|PULSE OKSİMETRE CİHAZI
|PULSE OKSİMETRE CİHAZI
|DİĞER
|ENÜREZİS ALARM CİHAZI
|ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ
|ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR)
|AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI)
|BASTON (ADEDİ)
|CANADİAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ)
|YAN BARLI,DİZ ORTEZİ (SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ)
|DİZLİK YÜN
|DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI)
|ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ
|FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ
|ELASTİK DİZLİK
|EPİN YASTIĞI
|FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK
|HALLUKS VALGUS ATELİ (ADEDİ)
|HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADEDİ)
|KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ
|KALKANEAL KAP
|EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT)
|ARK TAKVİYELİ TABANLIK (ÇİFT)
|ORTOPEDİK BOT (ÇİFTİ)
|KENDİNDEN AFO’LU BOT
|PATELLAR TENDON BANDI
|TRİPOT (ALÜMİNYUM)
|WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)
|WALKER (MODİFİYE; AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ, VS)
|ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ
|İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİK
|İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI STATİK
|BAŞPARMAK BANDI
|EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT
|ELASTİK DİRSEKLİK
|EPİKONDİLİT BANDI
|KLAVİKULA BANDAJI-VALPAU BANDAJI-KOL ASKISI-OMUZ ASKISI
|OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ
|SARMİENTO ORTEZİ
|STATİK DİRSEK SPLİNTİ
|STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ
|STATİK EL SPLİNTİ
|STATİK PARMAK SPLİNTİ
|STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ
|DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE
|SERVİKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK)
|SERVİKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK)
|SERVİKAL ORTEZ (PHİLADELPHİA)
|GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI)
|HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO)
|LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSE
|LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE
|MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİ
|MİNERVA ORTEZİ CTO
|TEKERLEKLİ SANDALYELER
|STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
|HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
|PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE
|TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU
|DİĞER
|YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK
|HAVALI YATAK
|HAVALI MİNDER
|GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA KATLANABİLİR BASTON
|ASPİRASYON KATETERİ
|ASPİRASYON KATETERİ
|ÜRİNER SİSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERİ
|İDRAR TORBASI
|İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.
|İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC.
|İDRAR TORBASI 100 CC.ERKEK İÇİN STERİL
|İDRAR TORBASI 100 CC.KIZ İÇİN STERİL
|SONDA, PREZERVATİF
|ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SONDA, TORBA VE SETLERİ
|ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)
|ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)
|ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY
|ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)
|KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ
|KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
|KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ
|KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
|İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
|İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ
|İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)
|MACUN, İLEOSTOMİ
|PASTA, KOLOSTOMİ
|ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ
|ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ
|PASTA, ÜROSTOMİ
|STOMA CAP
|HASTA HİJYENİ İÇİN KULLANILAN BAKIM MALZEMELERİ
|AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)
|HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
|ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
|DİYALİZ SARF MALZEMELERİ
|BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK
|BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TİTANYUM
|SET, ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN
|PRİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK
|CYLER DRENAJ SETİ
|HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ
|HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ
|SLEEP-SAFE SET PLUS
|PD-NİGHT VARİO PLUSSYSTEM WİTH PIN
|SLEEP-SAFE SET PAED
|VENTİLASYON, NEBÜLİZATÖR VE SOLUNUM CİHAZI SARF MALZEMELERİ
|AİR-WAY ORAL
|SET, NEBULİZER, ERİŞKİN
|İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER)
|TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)
|NAZAL MASKELER
|MASKE, STANDART CPAP
|SET CPAP (MASKE, PEEP VALVİ, SET)
|MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
|MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
|MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
|MASKE, HAZNESİZ NEBULİZER
|MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK
|MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN
|MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
|MASKE, ORA NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
|MASKE, ORA NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
|STERİL ELDİVEN
|STERİL ELDİVEN (PUDRALI/PUDRASIZ)
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