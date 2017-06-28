Teis: Vatandaşlar tıbbi malzemeleri artık Eczanelerden de temin edebilecek

Tıbbi malzeme sözleşmesi 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor. Eczacılar bu tarihten itibaren ilacın yanı sıra tıbbı malzeme için de danışmanlık hizmeti verecekler. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, eczacıların sonradan alınan sertifika ile değil üniversite diplomaları ve aldıkları akademik eğitim ile tıbbi malzemede en iyi danışman olduklarını söyleyerek, “Vatandaşlar, hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabilecekler” dedi.

Vatandaş 1 Temmuz’dan Sonra, Fatura Kestirip Kurumun Ödemesini Beklemeyecek

Saydan konuyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “Reçetesine tıbbi malzeme yazılmış olan hastalarımız 1 Temmuz’dan sonra cadde cadde dolaşıp tıbbi malzemeci aramayacak, fatura kestirip kurumdan yapılacak ödemeyi beklemeyecek.

Çünkü, SGK eczanelerimizle sözleşme yaparak vatandaşlarımızın her gün çalışan, ülkemizin en ücra köşesinde bile hizmet veren 25 bin eczaneden hizmet alınmasını sağlamıştır. Eczane sözleşmelerinin “tıbbi malzemelerin“ de eczanelerce karşılanması yönünde hazırlanması vatandaşlarımızın sağlık hizmetini kesintisiz alması açısından çok önemli bir gelişmedir. Vatandaşlarımız; hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı vs. gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabileceklerdir.

İlaç Ve Tıbbi Malzeme Eczacı Danışmanlığı İle Alınır

Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak iddia ediyoruz ki, bizler yüksek eğitim seviyesinde, nitelikli satış yapan kurumlarız. Eczanelerimizde marka seçiminde gerekli özeni gösteriyoruz ve ürün hakkında yeterli bilgiye sahibiz. Eczanelerimizde vereceğimiz ürünlerin fiyatı hiçbir zaman vatandaşımızı zorlayacak, kurumu zarara uğratacak seviyede olmayacak. Fiyat avantajından dolayı da eczanelerimiz vatandaş tarafında tercih edilecektir.”

Saydan, TEİS olarak meslektaşlarına yeni uygulama hakkında bilgi tazelemesi yaparak 1 Temmuz tarihine hazırlandıklarını belirtti. Vatandaşların tıbbi malzemelerini alırken eczaneleri tercih edip, en uygun şekilde malzemelerini temin edebileceklerini söyleyerek, “Bizler bu malzemeleri yapılan kurum sözleşmesine dayanarak SGK’ya fatura edeceğiz ve vatandaşlarımızın bedelini ödeyerek, fatura kestirip kurumdan parasını almak için beklemesine gerek kalmayacak. Vatandaşlar eczanelerimizde ilaçlarda verdiğimiz kaliteli hizmeti, tıbbi malzemeler için de bulabilecekler.”

Eczanelerimizden Temin Edilebilecek Tıbbi Malzeme Listesi