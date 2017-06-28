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Teis: Vatandaşlar tıbbi malzemeleri artık Eczanelerden de temin edebilecek

Teis: Vatandaşlar tıbbi malzemeleri artık Eczanelerden de temin edebilecek Paylaş :

  |   Kategori: Eczacılık, Sağlık Gündemi

Tıbbi malzeme sözleşmesi 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giriyor. Eczacılar bu tarihten itibaren ilacın yanı sıra tıbbı malzeme için de danışmanlık hizmeti verecekler. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, eczacıların sonradan alınan sertifika ile değil üniversite diplomaları ve aldıkları akademik eğitim ile tıbbi malzemede en iyi danışman olduklarını söyleyerek, “Vatandaşlar, hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabilecekler” dedi.

Vatandaş 1 Temmuz’dan Sonra, Fatura Kestirip Kurumun Ödemesini Beklemeyecek
Saydan konuyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “Reçetesine tıbbi malzeme yazılmış olan hastalarımız 1 Temmuz’dan sonra cadde cadde dolaşıp tıbbi malzemeci aramayacak, fatura kestirip kurumdan yapılacak ödemeyi beklemeyecek.

Eczanelerden temin edilen medikal ürün sayısı yeni protokol ile 186’ya çıktı

Çünkü, SGK eczanelerimizle sözleşme yaparak vatandaşlarımızın her gün çalışan, ülkemizin en ücra köşesinde bile hizmet veren 25 bin eczaneden hizmet alınmasını sağlamıştır. Eczane sözleşmelerinin “tıbbi malzemelerin“ de eczanelerce karşılanması yönünde hazırlanması vatandaşlarımızın sağlık hizmetini kesintisiz alması açısından çok önemli bir gelişmedir. Vatandaşlarımız; hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı vs. gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabileceklerdir.

İlaç Ve Tıbbi Malzeme Eczacı Danışmanlığı İle Alınır

Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak iddia ediyoruz ki, bizler yüksek eğitim seviyesinde, nitelikli satış yapan kurumlarız. Eczanelerimizde marka seçiminde gerekli özeni gösteriyoruz ve ürün hakkında yeterli bilgiye sahibiz. Eczanelerimizde vereceğimiz ürünlerin fiyatı hiçbir zaman vatandaşımızı zorlayacak, kurumu zarara uğratacak seviyede olmayacak. Fiyat avantajından dolayı da eczanelerimiz vatandaş tarafında tercih edilecektir.”

Saydan, TEİS olarak meslektaşlarına yeni uygulama hakkında bilgi tazelemesi yaparak 1 Temmuz tarihine hazırlandıklarını belirtti. Vatandaşların tıbbi malzemelerini alırken eczaneleri tercih edip, en uygun şekilde malzemelerini temin edebileceklerini söyleyerek, “Bizler bu malzemeleri yapılan kurum sözleşmesine dayanarak SGK’ya fatura edeceğiz ve vatandaşlarımızın bedelini ödeyerek, fatura kestirip kurumdan parasını almak için beklemesine gerek kalmayacak. Vatandaşlar eczanelerimizde ilaçlarda verdiğimiz kaliteli hizmeti, tıbbi malzemeler için de bulabilecekler.”

Eczanelerimizden Temin Edilebilecek Tıbbi Malzeme Listesi

VARİS ÇORABI VE ANTİEMBOLİZM ÇORAP VE MANŞONU
VARİS ÇORABI (ÇİFT)
ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI
ANTİEMBOLİZM BASINÇ MANŞONU
KONUŞMA CİHAZI
KONUŞMA CİHAZI
ASPİRATÖR CİHAZI
EV TİPİ ASPİRATÖR
NEBÜLİZATÖR CİHAZI
NEBÜLİZATÖR
PULSE OKSİMETRE CİHAZI
PULSE OKSİMETRE CİHAZI
DİĞER
ENÜREZİS ALARM CİHAZI
ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ
ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATIDIR)
AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI)
BASTON (ADEDİ)
CANADİAN (ALÜMİNYUM, ADEDİ)
YAN BARLI,DİZ ORTEZİ (SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ)
DİZLİK YÜN
DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI)
ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ
FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ
ELASTİK DİZLİK
EPİN YASTIĞI
FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK
HALLUKS VALGUS ATELİ (ADEDİ)
HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADEDİ)
KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ
KALKANEAL KAP
EPİN TAKVİYESİ   (ÇİFT)
ARK TAKVİYELİ TABANLIK   (ÇİFT)
ORTOPEDİK BOT (ÇİFTİ)
KENDİNDEN AFO’LU BOT
PATELLAR TENDON BANDI
TRİPOT (ALÜMİNYUM)
WALKER (ALÜMİNYUM)(HAREKETLİ-SABİT-TERS)
WALKER  (MODİFİYE;  AKSİLLA  DESTEKLİ,  ÖNKOL  DESTEKLİ, VS)
ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ
İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİK
İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI STATİK
BAŞPARMAK BANDI
EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT
ELASTİK DİRSEKLİK
EPİKONDİLİT BANDI
KLAVİKULA BANDAJI-VALPAU BANDAJI-KOL ASKISI-OMUZ ASKISI
OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ
SARMİENTO ORTEZİ
STATİK DİRSEK SPLİNTİ
STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ
STATİK EL SPLİNTİ
STATİK PARMAK SPLİNTİ
STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ
DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE
SERVİKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK)
SERVİKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK)
SERVİKAL ORTEZ (PHİLADELPHİA)
GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI)
HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO)
LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSE
LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE
MİDE KORSESİ  GENEL CERRAHİ
MİNERVA ORTEZİ CTO
TEKERLEKLİ SANDALYELER
STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE
TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU
DİĞER
YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK
HAVALI YATAK
HAVALI MİNDER
GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA KATLANABİLİR BASTON
ASPİRASYON KATETERİ
ASPİRASYON KATETERİ
ÜRİNER SİSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERİ
İDRAR TORBASI
İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.
İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC.
İDRAR TORBASI 100 CC.ERKEK İÇİN STERİL
İDRAR TORBASI 100 CC.KIZ İÇİN STERİL
SONDA, PREZERVATİF
ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SONDA, TORBA VE SETLERİ
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ  (ŞİŞE KAPAKLI)
ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY
ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)
KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ
KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ
KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
İLEOSTOMİ  ADAPTÖRÜ
İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)
MACUN, İLEOSTOMİ
PASTA,  KOLOSTOMİ
ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ
ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ
PASTA, ÜROSTOMİ
STOMA CAP
HASTA HİJYENİ İÇİN KULLANILAN BAKIM MALZEMELERİ
AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)
HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
DİYALİZ SARF MALZEMELERİ
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TİTANYUM
SET, ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN
PRİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK
CYLER DRENAJ SETİ
HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ
HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ
SLEEP-SAFE SET PLUS
PD-NİGHT VARİO PLUSSYSTEM WİTH PIN
SLEEP-SAFE SET PAED
VENTİLASYON, NEBÜLİZATÖR VE SOLUNUM CİHAZI SARF MALZEMELERİ
AİR-WAY ORAL
SET, NEBULİZER,  ERİŞKİN
İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER)
TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)
NAZAL MASKELER
MASKE, STANDART CPAP
SET CPAP (MASKE, PEEP VALVİ, SET)
MASKE, NAZAL  BAĞLAMA SETLİ,  NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ,  NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ,  NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
MASKE,  HAZNESİZ NEBULİZER
MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK
MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN
MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ,  NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
MASKE, ORA NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ,  NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
MASKE, ORA NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ,  NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
STERİL ELDİVEN
STERİL ELDİVEN (PUDRALI/PUDRASIZ)

 


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Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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