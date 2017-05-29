Kanseri tanıyan tasarım virüsler

Bilim insanları, bağışıklık sistemi hücrelerine kanserli hücreleri tanıması ve onlarla savaşmasını sağlayan yapay virüs geliştirdi.

İsviçre’nin Cenevre ve Basel üniversitelerinden bilim insanları, bağışıklık sistemi hücrelerine kanserli hücreleri tanıması ve onlarla savaşmasını sağlayan yapay virüs geliştirdi.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre; bağışıklık sistemi hücreleri kanser hücrelerini tanımıyor. İsviçreli bilim insanları tarafından geliştirilen “LCMV” adı verilen yapay virüs ise bağışıklık sisteminin savaşçı “T” hücreleri tarafından tanınıyor ve onlara hücum ederken aynı zamanda kanserli hücreleri de yok ediyor. Bilim insanları virüsün laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan incelemesinde, herhangi bir enfeksiyona yol açmadığının da tespit edildiğini belirttiler.

Kanser tedavilerinde bağışıklık sistemini harekete geçirerek kanserli hücrelerin doğal süreçle kemoterapi ilaçları kullanılmadan yok edilmesini hedef alan immunoterapi yöntemleri uzun süredir deneniyor.