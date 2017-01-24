Probiyotikler sindirim sistemine katkı yaparak gündelik hayatın stresini azaltıyor

Probiyotikler sağlık açısından faydalı canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik bakterilerinin, diğer bakterilerin aksine, vücuda zarar vermediğini ve vücuda çeşitli şekillerde yardım ettiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel, probiyotiklerin faydaları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Probiyotiklerin çeşitli gıdaların sindirilmesinden, vücudumuza yararlı kimi maddelerin üretimine kadar, çok çeşitli işlevleri var. Ayran, süzme peynir, yoğurt, lahana turşusu, kefir gibi gıdalarda doğal olarak bulunurken son zamanlarda bazı gıdaların içerisine de eklenerek kapsül formunda tüketilebiliyor. Probiyotik gıdaların her gün düzenli olarak tüketilmesi sağlık açısından çok önemlidir. Günde 1 ya da 2 bardak kefir ya da probiyotik yoğurt probiyotik ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Stresli olunan dönemlerde bağırsaktaki probiyotik bakterilerinin sayısı azalır. Dışarıdan alınan probiyotik ürünler bu bakterilerin sayısının artmasına ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.”

30 gün probiyotik tüketimi psikolojik sıkıntı seviyesini azaltıyor

Son zamanlarda bilim adamlarının probiyotiklerin kaygı ve depresyon tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırdıklarını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel “Probiyotiklerin beyni nasıl etkilediği henüz belirgin değil ancak probiyotiklerin bağışıklık sistemini etkileyerek beyni etkileyebildiği söyleniyor (stres, anksiyete). İngiltere’de yapılan 45 kişilik bir çalışmada probiyotik kullananlar ve kullanmayanlar bilgisayar testi kullanılarak değerlendiriliyor.

Bu testte probiyotik kullananların kullanmayanlara göre negatif bilgilere daha az dikkat ettiği pozitif bilgilere ise daha fazla dikkat ettiği görülüyor. Benzer etki depresyon ve kaygı durumunda ilaç kullananlarda da görülüyor. Fransa’da yapılan bir çalışmada ise 30 gün boyunca probiyotik kullananların psikolojik sıkıntı seviyelerinin azaldığı görülüyor.

Yapılan bir başka çalışmada ise 1 ay boyunca probiyotik takviyesi alan erkek bireylerin tüketmeyenlere göre kendilerini daha az stresli hissettikleri, aynı zamanda bu bireylerin kan değerlerindeki stres durumunda artan kortizon seviyesinin daha az olduğu gözlemleniyor. Kısacası tam etkisi belli olmasa da uzun süreli probiyotik kullanımının stres ve kaygıyı azaltabileceği söylenebilir” açıklamasında bulundu.

Probiyotikler ve probiyotik yoğurtların faydaları